Violência contra casal lésbico em Londres gera indignação nas redes sociais e fora delas

Melania Geymonat e a sua namorada Chris, como aparece identificada pelos media londrinos, estavam num autocarro noturno em Candem, no norte de Londres. “Enquanto estavam sentadas no piso superior do autocarro, foram abordadas por um grupo de quatro homens que começou a fazer comentários lúbricos e homofóbicos dirigidos a elas”, pode ler-se no relatório policial do crime. “As mulheres foram então atacadas e socadas várias vezes antes de os homens fugirem do autocarro. Um telemóvel e uma mala foram roubados durante o ataque”.

Geymonat publicou no Facebook uma fotografia sua e de Chris onde mostram os hematomas e hemorragias resultantes do ataque. Na mesma, juntou uma extensa descrição do ataque em inglês e em espanhol.

Na mesma, Geymonat conta que pelo menos quatro homens começaram a assediá-la e à namorada quando as viram beijar-se no autocarro. “Começaram a portar-se como hooligans, a exigir que nos beijássemos para poderem apreciar; chamaram-nos lésbicas e descreveram posições sexuais”, escreve. A jovem diz ter tentado recorrer ao humor para aliviar a situação, mas os homens “continuaram o assédio, atirando-nos moedas e ficando cada vez mais entusiásticos com a situação”.

De seguida, Chris envolveu-se numa luta com os homens. “Fui ter com ela impulsivamente e vi-a a sangrar da cara com três deles a agredirem-na. E de repente começam a dar-me socos”, descreve a jovem, que não se lembra se chegou ou não a perder a consciência.

Geymonat tentou, com a publicação do episódio, alertar a sociedade para o combate contra a “violência chauvinista, misógina e homofóbica” que a jovem considera ter-se “tornado uma coisa comum” na atualidade. “Às vezes é necessário ver uma mulher a sangrar depois de ter sido agredida para sentir algum tipo de impacto”, alega.