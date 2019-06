O cenário na A12 depois da aterragem de emergência de uma avioneta

Segundo o comandante dos bombeiros de Pinhal Novo, que se deslocou ao local do acidente, a aterragem de emergência provocou ferimentos ligeiros numa ocupante da aeronave Flyer Pelicano que foi transportada para o hospital de Setúbal, tendo o piloto sido assistido no local.

A mesma fonte adiantou que a avioneta tocou em três carros, dois que circulavam de sul para norte na A12 e um de norte para sul, mas não provocou quaisquer vítimas, tendo mesmo dois dos carros seguido viagem.

O trânsito continua condicionado no local nos dois sentidos pelo menos até à remoção da aeronave.

A aeronave ligeira tinha saído perto das 15:00 do aeródromo de Vendas Novas e seguia com destino à Tojeira, em Sintra.

Fonte oficial da Autoridade Nacional de Proteção Civil disse à agência Lusa o alerta do acidente com a aeronave foi dado às 15:26 e para o local deslocaram-se 19 operacionais, entre bombeiros e elementos do INEM, GNR, Brisa e seis viaturas.

Entretanto, fonte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) disse Lusa que foi notificado para uma ocorrência de uma aeronave ligeira que embateu em duas viaturas, na A12, acrescentando que vai deslocar uma equipa de investigadores para o local.

