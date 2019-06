Novo filme da Netflix está a deixar vários espectadores (literalmente) doentes

O novo filme do Netflix, A Perfeição, só foi lançado na passada sexta-feira, mas não foi preciso muito tempo para várias pessoas se queixarem de que se sentiram mal fisicamente depois de assistir.

"Neste imprevisível thriller, uma prodigiosa violoncelista volta a juntar-se aos seus mentores, mas encontra-os rendidos a uma talentosa nova aluna", é assim que a plataforma de streaming descreve o filme aconselhado para maiores de 16 anos.

No filme, Charlotte, uma violoncelista interpretada por Allison Williams viaja para Shangai para uma competição, onde conhece Lizzie, uma colega interpretada por Logan Browning.

Entre as cenas que chocaram o público estão vários episódios em que as pessoas vomitam, em que aparecem larvas ou insetos no seu vómito ou na sua pele e aves despedaçadas com um cutelo.

As imagens provocaram enxaquecas e vómitos aos espectadores que descreveram a história como "doentia", apesar das também várias críticas online positivas.

"Acabei agora mesmo o "A Perfeição" da @netflix e MEU DEUS o filme foi absolutamente incrível. Era definitivamente doentio, distorcido, e deixou-me apreensivo em algumas cenas. Nós PRECISAMOS de mais filmes como este", escreveu um utilizador do Twitter.

"Comecei a ver o 'A Perfeição' enquanto estava a comer e agora sinto-me enjoada. Pior decisão de sempre", escreveu outra.

"Acabei de ver 'A Perfeição' na Netflix e, sinceramente, acho que nunca gritei tão alto na minha vida. E agora eu sinto náuseas. A descrição não fornece a informação que eu pensei que iria...", partilhou outra espectadora depois de assitir.