TIN envia contentor solidário para Moçambique 

Ao todo, são 5, 5 toneladas de bens. Trata-se de roupa (bebé, criança, homem e senhora), roupa de casa (toalhas, lençóis, cobertores), brinquedos, livros, colchões, alimentos, água, leite em pó para bebes, fraldas, detergentes, material escolar, entre outras coisas, que muito vão ajudar as populações afetadas pela devastação provocada pelo ciclone Idaí.

O contentor será carregado esta sexta-feira,7, e enviado por barco para Moçambique, onde chegará daqui a mês e meio. Nessa altura, será localmente distribuído em mãos pelos voluntários da Organização Não Governamental para o Desenvolvimento SIM - Solidariedade Internacional para Moçambique, a operar naquele país há mais de dez anos e que, perante a devastação provocada pelo Idaí, se multiplicou em esforços para angariar e entregar os mais diversos bens à população - com especial destaque para as capulanas, um tecido local com múltiplas aplicações.

Instalada em Inhambane, no norte da ilha de Bazaruto, durante todo este tempo o seu trabalho voluntário permitiu apoiar uma série de projetos na área da educação e da saúde, com especial destaque para a escolinha comunitária a que chamaram tartaruga, com o fim de sensibilizar os pescadores para a proteção daquele animal. A todos os alunos até aos 14 anos é disponibilizada diariamente uma refeição quente - e a quem termine a escola com uma média de 14 valores é ainda proporcionada uma bolsa que lhes permita continuarem a estudar. Além disso, com o apoio da Câmara Municipal de Cascais, está em curso um projeto de angariação de um barco para levar as crianças à escola, evitando que percorram os mais de 15 quilómetros de distância a pé - projeto que deverá começar a funcionar no próximo ano letivo.

“Neste momento, temos 12 bolseiros, que escolhem na maioria dos casos cursos ligados ao turismo, mas também um primeiro formado no curso de direito, atualmente o coordenador geral da SIM”, conta orgulhosa Carmo Jardim, 66 anos, filha do empresário com o mesmo apelido que durante muitos anos foi administrador de várias empresas do grupo Champalimaud naquele país, conhecida também por ter sido uma das primeiras mulheres para-quedistas e a ter licença de piloto – e a quem a população hoje apoiada pela “sua” ONGD chama carinhosamente Mãe Carmo.

Assumindo que foi muito feliz naquele país, Carmo Jardim revela ainda que o seu sonho é um dia poder voltar de vez, recordando com especial ternura a primeira visita feita depois do regresso imposto, em meados dos anos 1990, a convite do então presidente Joaquim Chissano – viagem que à época foi acompanhada pelo fundador e primeiro diretor da VISÃO, Carlos Cáceres Monteiro.

