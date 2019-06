Influencer suspeita de enganar milhares de seguidores com fotografias manipuladas

Amelia Liana tem mais de 500 mil seguidores no Instagram e outros tantos na sua conta no Youtube, mas, agora, está a braços com uma onda de suspeitas sobre a autenticidade das suas fotografias, com vários utilizadores a afirmarem ter encontrado "imperfeições" nas imagens que parecem mostrar viagens constantes e uma vida luxuosa a fazerem aumentar as suspeitas de que as de manipulação com recurso ao Photoshop.

Uma seguidora ampliou uma das suas fotografias, alegadamente tirada durante uma viagem a Nova Iorque, e partilhou-a no Twitter com a legenda: "Como é que a janela reflete a parte de trás do braço da Amelia Liana, exatamente? Há um uso duvidoso do Photoshop a acontecer aqui."

Também numa fotografia na cidade de Amesterdão parecem existir falhas na edição de imagem. Uma utilizadora do Twitter fez igualmente zoom nesta imagem e percebeu que era possível ver tanto as árvores como os prédios do fundo da fotografia, através da cabeça da bloguer, quase como se esta fosse transparente.

Até na cidade de Londres, onde reside a bloguer britanica, parecem existir imagens manipuladas. Amelia partilhou uma fotografia sua que afirma ser no hotel Shangri-La, contudo, vários seguidores responderam que já estiveram nesse hotel e que os quartos eram bastante diferentes - as camas eram maiores ou até que o hotel era mais perto da Tower Bridge do aquilo que mostra a imagem. Há até quem reconheça a cama de outras publicações da bloguer e levante suspeitas de que se possa tratar da cama do seu quarto.

A influencer respondeu à polémica no seu site pessoal, partilhando com os seguidores "os princípios" com os quais diz trabalhar para se relacionar com eles de "forma honesta". Na lista de vários pontos, Amelia Liana admite que pretende "produzir imagens únicas e visualmente inspiradoras", mas que todas as suas fotografias "são captadas no momento e no local" que especificou.

"O Instagram é agora uma plataforma muito estabelecida que eu já uso há mais de três anos. Durante esse tempo, os desenvolvimentos para fotógrafos, artistas, influenciadores e todos os utilizadores de redes sociais tornaram-se muito empolgantes, e eu estou sempre a esforçar-me para encontrar novas técnicas para tornar as minhas imagens progressivas e esteticamente agradáveis representações de uma cena autêntica", lê-se ainda, com a garantia de que a ideia é sempre que sejam "representativas do cenário real".

"Eu nunca uso técnicas de edição para alterar meu corpo ou meu rosto - o que vocês vêm é como eu sou", conclui.

No seu site pode ler-se que Amelia Liana é uma "influencer de viagens, moda, beleza e estilo de vida" e que "inspirando-se nas suas viagens, trabalho e vida pessoal, as suas publicações refletem sua vitalidade e estilo de vida acelerado".