Há um projeto para uma piscina infinita com uma vista de 360º sobre Londres e o grande desafio é como lá chegar

A notícia está a animar o dia no Twitter. Em questão está o Infinity London, que é ainda um só projeto audacioso, mas quer fazer erguer uma piscina de 600 mil litros no topo de um prédio de 55 andares. Segundo os seus autores, o conceito é completamente inovador, descrevendo a estrutura como o único edifício no mundo a incorporar uma piscina infinita de 360 graus.

Ao que se sabe, a piscina será feita de acrílico fundido e terá laterais e pisos transparentes, permitindo assim que os visitantes dos pisos em baixo possam ver quem está dentro de água, a nadar por cima deles.

Além disso, para manter a promissora vista de um edifício destes, não haverá escadas do lado de fora da piscina nem do prédio. Em vez disso, uma escada em espiral que gira e sobe através da água, a dar acesso a quem quer dar um mergulho. Aliás esta foi uma das primeiras questões levantadas no Twitter:

Os seus projetistas tencionam ainda fazer com que a piscina brilhe pela noite fora, equipando o prédio com uma coleção de luzes.

"Enfrentamos alguns grandes desafios técnicos para este edifício, o maior deles é como realmente entrar na piscina", assume o designer e diretor técnico da piscina da Compass Pool, Alex Kemsley, no site da empresa, citado pela CNN. “A solução pode ser baseada no funcionamento de portas dos submarinos, juntamente com uma escada em espiral rotativa que sobe do chão da piscina quando alguém quer entrar ou sair.”

Prevista para arrancar em 2020, caso se confirme que há investidores, o edifício deverá ainda ter, segundo os seus designers, um hotel de cinco estrelas.

