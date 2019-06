Um computador com alguns dos piores vírus do mundo foi vendido por 1,3 milhões de dólares

The Persistence of Chaos (A Persistência do Caos), é o nome dado pelo artista chinês Guo O Don ao seu projeto milionário em parceria com a empresa americana Deep Instinct. A obra vendida em leilão por 1,345 milhões de dólares (cerca de 1,2 milhões de euros) é um computador com mais de 10 anos e seis vírus, todos eles famosos por gerarem o caos um pouco por todo o mundo.

WannaCry, BlackEnergy, ILOVEYOU, MyDoom, SoBig e DarkTequila foram os escolhidos para infetar um Samsung Blue Netbook de 2008, todos eles responsáveis por milhares de milhões de dólares de prejuízo enquando estiveram em circulação. Por esse motivo, a Deep Instinct e Guo tiveram de garantir que o computador era completamente isolado de redes externas antes de ser vendido, de modo a que os vírus não pudessem ser "exportados".

Guo explicou que, com o projeto, pretendia explorar o modo como a ameaça de um malware, isto é, um vírus, é concebida."Esses pedaços de software parecem tão abstratos, quase falsos, com os nomes engraçados e assustadores, mas acho que eles enfatizam que a web e a IRL (utilizado na internet para dizer "In Real Life", ou seja, "Na Vida Real") não são espaços diferentes", disse Guo ao site Vice.

"O malware é uma das maneiras mais tangíveis de a internet 'saltar do seu monitor' e 'mordê-lo'", acrescenta.

O artista é já conhecido por realizar este tipo de campanhas inovadoras para atrair a atenção do público para determinados problemas sociais. Em 2014, por exemplo, desenvolveu o projeto "HiPSTER ON A LEASH" ("Um 'hipster' pela trela") para alertar para a importância do individualismo.

Para Guo O Don "estar online passou de ser agradável e libertador para desgastante e opressor". "Independentemente do meu próprio uso do computador, estou sempre online: a circular por vários sistemas controlados por mim, ou por empresas ou governos", conta.

"Chegámos a entender este projeto como uma espécie de bestiário, um catálogo de ameaças históricas", confessa, no entanto, que "é mais emocionante ver as bestas num ambiente ao vivo".

O autor da peça critica ainda o facto de alguém gastar uma quantia tão elevada num computador velho e inutilizável e, quanto ao destino do dinheiro, adianta que ou será utilizado para financiar um próximo projeto ou... queimado.

