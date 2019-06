Nova Iorque tem sacos de boxe públicos para aliviar o stress

A iniciativa é do donttakethisthewrongway (Não leves isto a mal), um estúdio de design com sede na Georgia e pretende disponibilizar formas, em espaços públicos, de qualquer pessoa poder aliviar as suas frustrações e tensões.

A equipa que concebeu o projeto explicou que as frustrações individuais acontecem a todos porque somos humanos. O saco de boxe público oferece uma opção para "descarregar" essas emoções e um meio para talvez desenvolver "uma forma mais saudável de abordar questões pessoais e coletivas num ambiente público".

O projeto surge na sequência de um estudo que apurou que os americanos estão entre os mais stressados em todo o mundo, sendo que 55% dos inquiridos admite estar stressado durante grande parte do dia, em comparação com apenas 35 por cento no resto do mundo.

Esta ideia inspirada no boxe é a contribuição do grupo para a New York City Design Week 2019 e está a conquistar fãs nas redes sociais.

"ISTO. Precisamos de mais coisas destas. Um saco de boxe público!", escreveu uma utilizadora do Instagram

"Ok, como nova-iorquina honorária, posso dizer-vos o quanto eu adoro isto? Talvez todas as cidades precisem delas. Deixem as pessoas libertarem as emoções e elas vão torturar-se a si próprias e aos outros muito menos", partilhou outra.

CONHEÇA A NOVA EDIÇÃO DIGITAL DA VISÃO. LEIA GRÁTIS E TENHA ACESSO A JORNALISMO INDEPENDENTE E DE QUALIDADE AQUI