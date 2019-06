Maria Gonçalves, assistente social: “A saúde é uma porta de entrada na vida das pessoas e ajuda-nos a lidar com situações mais complicadas”

Esta a história de uma alentejana em Lisboa que ficou fascinada com as histórias de uma amiga assistente social na Cadeia das Mónicas - local que foi convento até 1834, ano em que foram extintas as ordens religiosas, e depois ainda foi uma casa de correção para raparigas até ser transformado numa prisão para mulheres, até ser desativada em 1989. E resolveu seguir-lhe as passadas.

Terá sido por isso que Maria Gonçalves, hoje com 48 anos, ainda estagiou em ambiente prisional, antes de se candidatar ao lugar num centro de saúde, em Oeiras. A paixão por esse cuidado ao longo da vida veio depois, com a experiência.

E as suas histórias não ficam atrás de outras que se passem em ambiente mais duro. Umas são mais hilariantes: “há quem julgue que vem à segurança social”. Mas a maioria diz respeito aos dramas diários enfrentados pelos mais velhos, que tanto precisam saber a que prestações sociais têm direito como – e aí é que o coração de Maria fica apertadinho, apertadinho... – aparecem com sinais de demência e violentados pela família.

A verdade é que, nos cuidados de saúde primários, Maria tanto pode dar suporte às equipas de apoio domiciliário como à reabilitação ou a ações paliativas. Ou pode mesmo só dar informações. E tudo isso a deixa numa posição privilegiada para detetar os casos de negligência que tanto a preocupam, como os maus tratos físicos e psicológicos, os abusos sexuais, as automutilações... “A saúde é uma porta de entrada na vida das pessoas para dar com situações mais complicadas”, nota ainda.

Alocada a uma das 21 unidades do Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras, a de Linda-a-Velha, que cobre uma área geográfica muito populosa (tem 270 mil utentes), Maria sabe que faz a diferença quando vai ao encontro do que as pessoas preferem para as suas vidas – e no caso dos mais velhos, na maioria das vezes, isso quer dizer ficar na sua casa e com a maior qualidade de vida possível. “Antigamente, preferiam ir para o hospital, porque se julgavam mais protegidos. Agora, já não.”

E depois há as histórias surpreendentes: "uma vez, num supermercado, uma senhora meteu-se com o caixa, que tinha algo para ele – e deu-lhe uma agenda. E a seguir deu-me a outra a mim. 'A que deve isto? Olhe, uma vez estava na sala de espera com o meu filho, à espera de ser atendida no SAP, o miúdo a arder em febre, a senhora viu que ele estava mal e foi lá dentro e ele foi logo chamado e melhorou num instante”, recorda Maria, a assumir que às vezes parece que tem 'assistente social' escrito na testa.

“Outra vez, estava a entrar no supermercado com a minha filha e de repente cruzamo-nos com uma senhora velhinha, curvadinha, que deixa cair a bengala. Apanhei-a, entreguei-lha e fui à minha vida. Dali a nada, andava na secção da fruta, quando aparece a mesma senhora. ‘Ai, desculpe lá, moro aqui perto mas preciso de ajuda para levar as compras. Será que me pode ajudar? Lá lhe dei boleia até à porta – e depois fiquei a pensar que aquela bengala tinha caido como estratégia, para ver a quem podia pedir ajuda. Foi muito inteligente”.

Mas a história que mais a marcou, essa, foi a do rapaz de 27 anos apanhado pelo carro-patrulha a ser agredido pelo pai, na via pública, com uma mangueira. Não falava porque, em criança, uma doença obrigara a que fosse operado à traqueia. Além disso, vivia só com o progenitor, um ex-recluso, e a companheira deste. A mãe já tinha morrido, e ele ficara ao cuidado dos avós enquanto o pai esteve preso. Viviam numa casa abandonada – embora ele mais propriamente na cave, escura, onde passava os dias a descarnar fios de cobre.

“Demorou algum tempo a encontrar-lhe uma solução, mas lá conseguimos”, congratula-se Maria, a lamentar que ainda haja quem veja o assistente social como uma figura agressiva: “se as pessoas precisam de ajuda é preciso que se deixem ajudar.”

