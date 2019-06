Henrique Joaquim, assistente social: "O nosso sonho é deixarmos de ser necessários"

A vida dá muitas voltas, já sabemos, e a de Henrique Joaquim não foge à regra. Nasceu em Angola há 48 anos e ainda haveria de viver bem a norte de Lisboa até que, aos 20 anos, se instalou na capital. Tinha acabado o Secundário e oferecera-se como voluntário para uma tropa especial, ainda o serviço militar obrigatório não tinha acabado. Pelo meio, foi desportista federado e tudo, até que, tinha já 25 anos, se inscreveu no curso de serviço social. Quando acabou já tinha 30, mas no entretanto ocupou uma série de cargos de representação de estudantes – e isso deu-lhe outra escola. “Uma coisa é sermos reivindicativos, outra é ver com é que isso se faz na prática.”

Por essa altura, pensou que iria trabalhar com crianças em risco, mas acabou a delinear todo um plano de apoio domiciliário a idosos, propondo mais do que banho e uma refeição. “Olhando para o potencial de cada pessoa, para a sua história e a sua expectativa, a ideia era desafiá-los com um projeto ocupacional a que aderissem e lhes desse mais qualidade de vida”, remetendo-nos, lá está, para o princípio do serviço social aplicado.

E a partir daí apaixonou-se pela administração social e por esse poder de não só prestar o serviço como aproveitar o conhecimento que daí advém para influenciar a criação de políticas nesta área. Ou seja, pensar como distribuir os recursos que temos da forma mais adequada, para não defraudar quem recebe nem quem dá.” E desde então vai desafiando os mais diversos empresários a investir nestes projetos.

Foram tempos em que geria o tal projeto de apoio domiciliário conciliado com centro de dia, ao mesmo tempo em dava aulas na universidade, onde haveria de concluir o doutoramento, em 2012, já com um pé na Comunidade Vida e Paz.

A cumprir 30 anos,e sob o lema "reconstruindo sentidos de vida", aquela IPSS dedica-se à recuperação de pessoas sem-abrigo, proporcionando a quem quiser não só um programa terapêutico como formação técnico-profissional.

E aqui o desafio deste assistente social vai no sentido de transpor a dádiva espontânea para uma causa organizada, sem que se volte a cair no assistencialismo – de encontro à tal visão do serviço social que não ser resumido a sopas e cobertores. “O problema do assistencialismo é que não tira as pessoas da situação em que estão. E eu não trabalho para gerar valor ao meu acionista, mas para gerar valor na vida das pessoas. Daí que saber administrar um bem depende do resultado que se obteve: mudou, transformou a vida das pessoas...ou não?”, diz, em tom meio provocador.

Gerar valor é, aliás, o objetivo maior de tudo o que administra. Por exemplo? “Pensemos nos voluntários. É um investimento e por isso tem um valor. Pode ser uma doação, mas tenho o dever de administrar corretamente esse bem e, preferencialmente, devolver-lhe os seus efeitos. Os voluntários dizem: ah, e tal, não estou à espera de retorno, mas quando lho damos - quando sabem o efeito que o seu trabalho teve - isso não só aumenta a sua satisfação como o seu envolvimento e o seu empenho. E isso é gerar valor, tanto relacional como social”.

Por outro lado, salienta, trata-se de acreditar que a situação de uma pessoa que vive na rua é indigna e que, por esse direito inalienável que é a dignidade humana, merece todas as oportunidades para viver de maneira diferente. “Temos de ser o mais criativos possível para criar as condições necessárias e ajudá-la a acreditar nisso”. E quando alguém lhe diz que as pessoas estão na rua porque querem e têm esse direito, Henrique Joaquim riposta que isso é um mito: “Estou aqui há perto de oito anos e não conheço nenhum caso desses.”

É por isso que todas as noites as equipas da Comunidade Vida e Paz saem ao encontro destas pessoas, e não, insiste Henrique Joaquim, o objetivo não é dar-lhes de comer.

“A refeição que levamos é um pretexto de aproximação, é uma estratégia para criar uma relação - porque é na relação que tudo se pode transformar, que se pode criar amizade, confiança e injetar a esperança que aquela pessoa já perdeu. E voltamos todas as noites porque acreditamos que podemos passar dias e dias a receber um ‘não, não quero sair daqui’, mas também que a pessoa não pode estar sozinha quando quiser dizer que sim.”

Daí o lema ‘reconstruir sentidos de vida’: “acreditamos que toda a gente tem o seu, às vezes precisa é de ajuda para o fazer.”

Claro que neste processo é preciso não julgar e não esquecer que muitas destas pessoas já tentaram muitas vezes outro tipo de vida, acumulando falhanços sucessivos, ao longo de anos. “Quando se dá esse momento mágico de a pessoa nos pedir ajuda o que fazemos é procurar a solução mais adequada ao seu caso. Na maioria, são pessoas com dependência de álcool e droga, e para isso temos centros em que podem fazer a sua reabilitação, embora possamos também encaminha-los para outros, se assim o pretenderem. São adições que passamos a tratar como doenças crónicas e propomos esse tratamento na perspetiva de que é possível reabilitar aquela pessoa e ajudá-la a encontrar condições para viver autonomamente. Mas não temos nenhuma resposta até ao fim da vida.”

Há depois várias opções. Se a pessoa em questão tiver alguma rede, a ajuda é feita no sentido de se restabelecerem os laços, deixando sempre a porta aberta para que possa voltar a recorrer à Comunidade caso queira. Se feito o tratamento não tiver para onde ir, é-lhe oferecida a possibilidade de integrar uma comunidade de inserção, investindo num acompanhamento psicossocial. No fim desse tempo, pode ainda ir para um dos apartamentos que a instituição disponibiliza, na mesma linha de "aprenderem a gerir uma casa e refazerem a sua vida. "Esse é sempre o fim último. Sempre,” assegura.

Em nome disso, pensar a gestão do serviço social obrigou a IPSS a ser mais criativa: foi por isso que se candidataram – e ganharam - ao concurso de jardinagem dos espaços públicos e mais uma série de serviços na área da higiene urbana, além de terem passado a empregar pessoas a fazer cabazes de agricultura biológica - gerindo hoje a marca Frescos ComVida, desafiando quem quiser a encomendar todas as semanas um cabaz de produtos com uma dupla mais valia: são biológicos e produzidos por pessoas a reconstruir o tal sentido da sua vida. "Porque sabemos o quão importante é saber que o trabalho que fazem é tão dignificante como qualquer outro.”

Ouvimos Henrique Joaquim falar apaixonadamente da sua profissão durante uma hora e no fim o seu remate não podia ser mais desconcertante – embora certeiro, mais que certeiro. “No fundo, o sonho do assistente social é deixar de ser necessário”, assume, acrescentando ainda uma outra crença sua: “Acredito que é possível em Portugal deixar de haver pessoas na rua. Em Lisboa, são 400 a 500 pessoas. É um número considerável, mas não me digam que não é possível. Em muitos casos, bastava que as respostas ao seu dispor fossem da área metropolitana, porque eles circulam entre a linha de Sintra, a zona de Loures e a Margem Sul. Se a pessoa não tem essas fronteiras, a resposta social tem de estar preparada para isso.” E isto, sublinha, só mais um exemplo de como a prática pode influenciar a política que se define para o setor.

