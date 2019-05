Famosa cantora de K-pop encontrada em casa inconsciente depois de tentativa de suicídio

Segundo a polícia de Seul, Goo Hara foi encontrada inconsciente em casa pouco depois da meia-noite de domingo e reencaminhada para o hospital. A estrela de K-Pop, que tinha feito uma publicação na sua conta do Instagram com a palavra "Goodbye" desencadeando uma onda de comentários de fãs preocupados, quis, depois do episódio, deixar uma mensagem de agradecimento e um pedido de desculpa pela apreensão que causou. A cantora disse ainda que estava a recuperar, que "muitas coisas se tinham acumulado e que tem estado a sofrer", mas prometeu: "Vou-me reconstruir e trabalhar para vos mostrar a minha versão saudável."

O K-Pop, abreviação de música popular coreana, é um género musical cada vez mais popular no ocidente, que mistura música eletrónica com diversos estilos musicais, e incorpora no espetáculo um vasto leque de elementos visuais.

Stacy Nam, especialista em K-pop, explica que estas estrelas estão sob enorme pressão para estarem sempre "em personagem" quando estão em público. Nam conta ainda que "a imagem que precisam de manter enquanto ídolos tem de estar imaculada. No entanto, qualquer coisa que façam pode ser tirada do contexto por uma pessoa aleatória a passar na rua".

Jonghyun, do grupo K-pop Shinee, suicidou-se em dezembro de 2017 após várias crises e Brian Joo, ex-membro do grupo FlyToTheSky, confessou à CNN, em 2017, que também ele tinha sofrido de depressão e que teve de ultrapassar vários obstáculos para conseguir pedir ajudar.

No último ano, Joo partilhou nas redes sociais várias mensagens que recebeu e escreveu: "Alguém me pode ajudar com estas pessoas psicopatas, que continuam a dizer que eu lhes fiz coisas, quando eu nem as conheço na vida real? Há anos que esta pessoa me ameaça, a mim, aos meus amigos e à minha família."

Também Jonghyun, na última mensagem que enviou para um amigo, admitiu senitr muitas dificuldades para pedir ajuda: "Estou destroçado ... Estou completamente sozinho ... Eu queria que alguém reparasse, mas ninguém sabia. Eles não me conhecem, então é claro que não sabem sequer que eu existo."

Desde setembro que Goo Hara está no centro de uma polémica envolvendo o seu ex-namorado Choi Jong-bum. De acordo com o ministério da justiça, Choi é acusado de agressão, de filmar ilegalmente as relações sexuais do casal e de utilizar esses vídeos para chantagear a cantora.

Contudo, as recentes campanhas #metoo, contra o assédio sexual, e #mylifeisnotyourporn ("A minha vida não é a tua pornografia"), para terminar com as filmagens ilegais e distribuição de videos sexuais, mobilizaram a opinião pública para este tipo de problemas e ajudaram Goo a ganhar o apoio e simpatia do público. O Digital Sexual Crime Out, um grupo feminista sul-coreano publicou uma declaração a apoiar a cantora com uma hashtag #WeAreWithYouHara ("Nós estamos contigo Hara").

Nam explica que as perceções do público mudaram nos últimos anos. "Anteriormente para essas mulheres, a divulgação de imagens sexuais significava o fim da sua carreira"."Hoje, as pessoas não estão chocadas com o facto de ela ter um namorado, mas com a escolha do namorado", diz.