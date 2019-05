Escritora descobre em direto que o seu livro tem erros factuais

A americana Naomi Wolf foi confrontada, durante uma entrevista radiofónica, com erros factuais que abalam a tese defendida no seu novo livro, sobre a execução de homossexuais em Inglaterra, durante o período Vitoriano.

Em Outrages: Sex, Censorship, and the Criminalization of Love, a escritora afirma que várias pessoas foram executadas por serem homossexuais, no Reino Unido, na década de 1850. Uma revelação que contraria os dados oficiais, que indicam que a última execução, em território britânico, com base na acusação de homossexualidade, ocorreu quinze anos antes, em 1835.

Na obra, Wolf conta a história de um rapaz de 14 anos, Thomas Silver, que teria sido “executado por cometer sodomia”, em 1859, tal como sugere a sentença “death recorded”, no entender da autora.

No entanto, numa entrevista à BBC Radio 3, na semana passada, a norte-americana foi confrontada com um erro crasso pelo jornalista Michael Sweet. O também escritor esclareceu que a expressão “death recorded” significava que o condenado havia sido absolvido da pena de morte. No livro, Naomi Wolf faz, precisamente, a interpretação contrária.

Afinal, o jovem Thomas Silver não foi executado, mas libertado ao fim de dois anos de prisão.

A figura da “death recorded”, instituída em 1823, significava que o juiz se abstinha de condenar o réu à pena capital por o considerar passível de perdão.

Através da rede social Twitter, a escritora, em tempos consultora política de Al Gore e Bill Clinton, admitiu que irá rever todas as condenações referidas no livro e fazer as necessárias correções. Todavia, Naomi Wolf defende o rigor do retrato traçado no livro, que descreve um clima profundamente homofóbico durante aquele período histórico, agravado pela publicação do Obscene Publications Act, em 1857.

Interpelada no festival literário de Hay, em Gales, a autora garantiu: “Houve um debate saudável sobre os dois erros que cometi neste livro, e que estão nas páginas 71 e 72, guardem as primeiras cópias porque serão de colecionador, estas incorreções já não estarão na próxima edição”. É nas duas páginas referidas por Wolf que está a referência a um par de supostas execuções, baseadas na interpretação errada da autora da sentença “death recorded”.

Um dos protagonistas do livro é o poeta britânico John Addington Symonds, que terá vivido aterrorizado perante a possibilidade de uma condenação à morte. “Creio que não são precisos muitos relatórios sobre a condenação à morte de um jovem de 14 anos por sodomia – mesmo tendo sido mais tarde amnistiado – para assustar um homossexual de 19 anos [como Symonds]. É esse medo o foco do meu livro”, justificou a norte-americana.

A lei habitualmente referida como das mais homofóbicas da história do Reino Unido é a de Labouchere, publicada em 1885, responsável pela prisão do poeta e dramaturgo Oscar Wilde. Naomi Wolf argumenta no livro que as sentenças a trabalhos forçados, prisão perpétua e, até, as execuções eram comuns ainda antes do encarceramento do autor irlandês.

Agora, a nova edição da obra continuará a fazer referência ao tratamento brutal de que foram vítimas os homossexuais durante o período Vitoriano (1837-1901), mas não às execuções.