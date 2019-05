Proprietários da réplica da Arca de Noé processam seguradoras devido a danos causados por... dilúvio

A réplica da arca bíblica, um navio de madeira com 510 metros de comprimento, 85 metros de largura e 51 metros de altura, não terá sentido os efeitos da chuva intensa que caiu em Williamstown, no estado de Kentucky, em 2017 e 2018, mas o terreno onde se encontra terá sofrido um "desabamento de terras significativo".

Como resultado, a estrada de acesso ao parque deixou de ser segura. A reparação da estrada, a pavimentação, a substituição de uma barreira por um muro de contenção com poços de betão perfurado para evitar mais danos, e algumas melhorias na drenagem, resultaram num custo total de 1 milhão de dólares (cerca 900 mil euros), de acordo com os documentos legais.

O parque entrou com uma ação judicial esta semana no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oriental do Kentucky, alegando que as suas seguradoras "violaram as suas obrigações contratuais, agiram de má-fé e violaram a lei do Kentucky ao não fornecerem cobertura adicional". Segundo o processo, os representantes de cinco das seguradoras do parque indicaram aos proprietários que prosseguissem com as obras de reparo, mas desde então, têm pago apenas "uma parcela muito pequena" do custo total das reparações. Os proprietários procuram agora obter o reembolso total das despesas de reparação, para além dos encargos legais, e de uma quantia indeterminada de indemnização.

"Ao contrário de alguns relatos, os danos em certas áreas do parque "Encontro com a Arca" ("Ark Encounter") não foram causados por uma inundação", disse Melany Ethridge, proprietária do parque, à CNN.

Ethridge confirmou ainda que os danos já tinham sido reparados e que a arca como "foi construída sobre rocha, nunca esteve em perigo" e, acrescenta, "estamos altamente confiantes do mérito do nosso caso ao procurarmos uma resolução justa com as companhias de seguros".

Na Bíblia, Noé salva a sua família e todas as espécies de animais de um dilúvio, através da construção de uma arca de madeira gigantesca.