Mourinho sobre Ronaldo: "Tudo aquilo é cabeça"

A pergunta era incontornável e também surge, claro, no meio da primeira – e exclusiva – entrevista de José Mourinho ao canal Eleven Sports Portugal. “Tu que trabalhaste com o Cristiano Ronaldo, e acompanhaste a carreira dele, surpreende-te que ele, neste momento, mantenha esta performance? E atribuis tudo aquilo a quê? Há ali muito trabalho, não é só talento, certo?”

A resposta do téncico conhecido como o Special One: “É cabeça. Penso que, acima de tudo, [a chave] está na cabeça. É do seu ADN. É ambição, motivação, orgulho pessoal. São coisas que não se compram. São coisas que nascem com as pessoas e acho que ele vai ser assim até acabar. Há jogadores que são verdadeiramente especiais e que do ponto de vista mental são intratáveis” - como quem diz, são imbatíveis, dizemos nós.

Além de tudo isto – e da final da Liga dos Campeões, entre o Liverpool e o Tottenham - nesta entrevista (no ar esta sexta-feira, 31) o técnico português fala ainda da sua carreira, do futuro, dos 15 anos da vitória da Champions pelo FC Porto, do futebol português e dos seus protagonistas, desde Bruno Lage a João Félix, do FC Porto e a Bruno Fernandes, entre outros.