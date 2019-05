Como um condutor em excesso de velocidade foi salvo pelo "Espírito Santo"

Um motorista a 54 km/h num troço com limite de velocidade de 30km/h, foi poupado de uma multa de 105 euros porque uma pomba branca "protegeu" a sua identidade.

Segundo a regras de trânsito alemãs, o condutor deve ser identificado na fotografia tirada pelo radar - a matrícula do carro não é suficiente porque é preciso que exista uma prova, válida em tribunal, da identidade da pessoa que cometeu a infração. Neste caso, a pomba passou em frente às câmaras do radar que tinha detetado o veículo em excesso de velocidade e tapou a cara do condutor com as suas asas.

Para muitos, foi uma questão de "sorte", mas, numa declaração oficial, a polícia alemã admitiu, bem humorada, que talvez “não tenha sido por acaso que o Espírito Santo” interveio. Segundo a Bíblia, quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba e, por esse motivo, no cristianismo, o Espírito Santo é simbolizado por uma pomba branca.

“Entendemos o sinal e deixámos o 'acelera' em paz desta vez”, dizem os oficiais de Viersen, cidade da Alemanha na região de Düsseldorf. Como apenas o carro pode ser identificado e não o motorista, as autoridades decidiram poupá-lo “graças ao anjo da guarda emplumado com as asas aparentemente cuidadosamente abertas”.

No entanto, a polícia acrescentou que espera "que o 'acelera' protegido também entenda esta 'dica lá de cima' e conduza apropriadamente no futuro", brincando com o facto da própria promba ir em excesso de velocidade. Mas como não sabiam "onde ela precisava de estar, a tempo do Pentecostes" (feriado cristão que se aproxima), também aqui autorizaram que fosse concedida "misericórdia"...