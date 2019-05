As mulheres demoram mais tempo a fazer o luto pela morte de um amigo do que os homens

Depois de analisar dados recolhidos de 26515 indivíduos, ao longo de 14 anos, investigadores da Universidade de Stirling, na Escócia, e da Universidade Nacional da Austrália concluíram que as mulheres sofrem uma maior deterioração na sua vitalidade e na saúde mental do que os homens perante a morte de um amigo.

Os cientistas concluíram que, durante o primeiro ano, eram os homens se encontravam mais infelizes com a sua vida, contudo, a longo prazo as mulheres ficavam mais infelizes, prolongando-se este estado até quatro anos depois do falecimento do amigos.

Liz Forbat, professora da Universidade de Stirling e coautora do estudo, disse que “muitos dos estudos anteriores relacionados com o luto estavam focados apenas na morte de parentes imediatos, normalmente um esposo.”

“Todos sabemos que quando um parceiro, filho ou parente morre a pessoa a fazer luto irá sentir-se mal durante algum tempo depois.”

“O impacto da morte de um amigo, que muitos de nós já experienciamos, não é tratado com a mesmo importância.”

“Existem declínios nos níveis de saúde e bem-estar de uma pessoa que teve um amigo que morreu nos últimos quatro anos, no entanto os empregadores, médicos ou a comunidade não está focada em oferecer ajuda a estas pessoas."

A professora acrescentou que este tipo de dor não é "abertamente reconhecida ou expressada e muitas vezes o seu impacto é trivializado.”

Graças a estas conclusões, o estudo sugere que devem ser criados mais serviços para ajudar as pessoas a lidar com a morte de amigos.

“O nosso estudo sugere que existe a necessidade de garantir serviços que estejam disponíveis para ajudar pessoas que estejam a passar pela morte de um amigo, para os ajudar a desenvolver os grupos de apoio necessários.”