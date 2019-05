VISÃO recebe prémio Jornalismo em Saúde

O prémio Jornalismo em Saúde foi entregue esta quarta-feira no Palácio Foz, em Lisboa. Além das jornalistas da VISÃO, distinguidas na categoria Imprensa, foram premiados Cristina Lai Men, da TSF, pelo trabalho “Renascidos do Cancro”; Miriam Alves, da SIC, pelo trabalho “O Mal-entendido: As doenças a que chamamos Cancro”; e João Carlos Malta, da Rádio Renascença, pelo trabalho “O Círculo da Dor”.

O artigo "Quando a comida ataca", que fez a capa da VISÃO em 20 de setembro de 2018, debruça-se sobre o tema das alergias e das intolerâncias alimentares. Nos últimos 10 anos, os casos de alergia aumentaram 18 por cento entre a população em geral. Mas quando consideramos apenas as crianças, esse número é bem mais impressionante: 50 por cento.

Porque o ambiente está mais poluído, porque o nosso estilo de vida apressado nos leva a consumir mais comida embalada… São muitas as razões para que assim seja e as respostas estão todas aqui.