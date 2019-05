Frases que só os fãs de A Guerra dos Tronos compreendem

O episódio final de A Guerra dos Tronos já foi emitido há mais de uma semana, mas os fãs ainda não estão disponíveis para largar a mais pirateada série de sempre... nem para deixar de falar nela.

No Facebook, os grupos em torno da série baseada nos livros de George R.R. Martin continuam muito ativos e, no rescaldo da temporada final, é tempo de fazer balanços. E um deles pode ser este: qual a sua frase preferida de A Guerra dos Tronos? E já se adivinha que Tyrion Lannister é o campeão das tiradas...

Alguns exemplos de frases que só os fãs de GoT poderão entender:

“I have a tender spot in my heart for cripples and bastards and broken things" (Eu tenho um fraquinho por aleijados, bastardos e coisas partidas), Tyrion Lannister

"When the snows fall and the white winds blow, the lone wolf dies, but the pack survives" (Quando a neve cai e os ventos brancos sopram, o lobo solitário morre, mas a matilha sobrevive), Ned Stark

"You know nothing Jon Snow" (Não sabes nada Jon Snow), Ygritte

"Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. Only the ladder is real. The climb is all there is" (O caos não é um abismo. O caos é uma escada. Só a escada é real. A subida é tudo o que existe), Lord Baelish (Littlefinger)

"The things I do for love" (As coisas que eu faço por amor), Jaime Lannister

“It’s not easy being drunk all the time. If it were easy, everyone would do it.” (Não é fácil estar sempre bêbado. Se fosse fácil, todos o fariam), Tyrion Lannister

"What do we say to The God of Death? Not today!" (O que dizemos ao deus da morte? Hoje não), Syrio Forel

"Winter is coming" (O inverno está a chegar), lema da Casa Stark

"A dragon is not a slave" (Um dragão não é um escravo), Daenerys Targaryen

"Power resides where men believe it resides. It’s a trick, a shadow on the wall. And a very small man can cast a very large shadow” (O poder está onde os homens acreditam que ele esteja. É um artifício, uma sombra na parede. E um homem muito pequeno pode projetar uma sombra muito grande), Lord Varys

“Never forget what you are. The rest of the world will not. Wear it like armor, and it can never be used to hurt you" (Nunca esqueças quem és. O resto do mundo não o esquecerá. Usa-o como uma armadura e nunca poderá ser usado para te magoar), Tyrion Lannister

"I'm not going to stop the wheel. I'm going to break the wheel" (Eu não vou parar a roda. Eu vou quebrar a roda), Daenerys Targaryen

"The night is dark and full of terrors" (A noite é escura e cheia de terrores), Melisandre

"What is dead can not die" (O que está morto não pode morrer), lema da Casa Greyjoy

"I am the watcher on the walls. I am the shield that guards the realms of men" (Eu sou o vigilante nas muralhas. Sou o escudo que protege os reinos dos homens), juramento da Patrulha da Noite

"The more people you love the weaker you are" (Quanto mais pessoas amas, mais fraca és), Cercei Lannister

"A lion doesn't concern himself with the opinions of the sheep" (Um leão não se preocupa com a opinião das ovelhas), Tywin Lannister

“That’s what I do. I drink, and I know things” (Isso é o que eu faço. Eu bebo e sei coisas), Tyrion Lannister

"Hold the door!" (Segura a porta), Hodor