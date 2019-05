Final da Liga dos Campeões: Falta de alojamento em Madrid faz disparar reservas de autocaravanas portuguesas

A Indie Campers, uma empresa portuguesa de aluguer de autocaravanas, registou um aumento de 1320% no número de reservas do Reino Unido, para as datas da final da Liga dos Campeões, que se joga no próximo sábado, em Madrid, entre as equipas inglesas Tottenham e Liverpool.

Com os preços dos hotéis em Madrid a subiram vertiginosamente, e as opções de alojamento quase esgotadas, a empresa começou a perceber que muitos adeptos ingleses, face a este cenário de falta de alojamento, estavam a escolher as autocaravanas portuguesas para se deslocarem até à capital espanhola e pernoitarem depois da grande final.

Após o desfecho das meias-finais da Liga dos Campeões no dia 7 e 8 de maio, e estarem confirmadas as duas equipas inglesas como finalistas, as reservas de clientes do Reino Unido subiram vertiginosamente para as datas entre 28 de maio e 1 de junho (dia da final). As reservas em questão são para as cidades de Madrid, Barcelona, Bilbau, Málaga, Sevilha, Bordéus, Lisboa, Faro e Porto, as cidades próximas do jogo onde a Indie Campers está presente.

A Indie Campers foi fundada em 2013 pelo português Hugo Oliveira e pelo austríaco Stefan Koeppl, ambos estudantes universitários e amigos. Atualmente, a empresa está presente em 13 países: Portugal, Espanha, França, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Itália, Croácia e nas ilhas da Córsega, da Sardenha e da Sicília. Durante o ano de 2019 abrirá também delegações na Escócia, Irlanda e Islândia.