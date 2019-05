Chimpanzés vistos pela primeira vez a esmagar tartarugas para se alimentarem delas

Um estudo publicado na Scientific Reports revela que um grupo de chimpanzés foi visto a capturar, matar e alimentar-se regularmente de tartarugas que encontravam no chão da floresta. A descoberta é particularmente interessante porque os animais conseguem chegar à carne da tartaruga batendo repetidamente com a carapaça num tronco de árvore até que ela rache e, mais relevante, mostram-se capazes de prever que vão ter fome no futuro, conservando-a para comer mais tarde.

O estudo foi feito no Parque Nacional Loango, no Gabão, onde os chimpanzés já estam habituados à presença humana e agem exatamente, acreditam os investigadores, como se estivessem na natureza.

Não é a primeira vez que os chimpanzés têm este tipo de comportamento para chegar aos alimentos, no entanto, nunca o tinham feito com o objetivo de consumir carne. Muitas vezes estes primatas tentam esmagar ou martelar um objeto até o partirem, usando pedras ou troncos, mas apenas para chegar a frutos ou sementes como, por exemplo, as nozes ou os frutos da árvore baobá (comum em regiões tropicais). Em termos gerais, este tipo de ação tem sido sugerido como o primeiro passo para o uso mais complexo de ferramentas que permitiram que os antepassados humanos primitivos prosperassem.

Anteriormente, os cientistas já tinham analisado os restos de tartarugas fraturadas, suspeitando que estes animais pudessem ter tido um papel importante nas dietas dos nossos antepassados. Agora, os chimpanzés do Loango vêm reforçar essa hipótese.

Durante as observações, os cientistas descrevem outro comportamento inovador: o armazenamento de uma das carapaças de tartaruga numa árvore, que foi posteriormente recuperada e consumida pelo mesmo chimpanzé. Essa capacidade cognitiva orientada para o futuro era até agora considerada exclusivamente humana, mas as observações sugerem que outras espécies, incluindo macacos e algumas aves, podem possuir a mesma capacidade. Se os chimpanzés podem realmente antecipar um estado futuro ("eu vou ter fome") como algo diferente do seu estado atual ("eu não tenho fome"), então uma interpretação mais detalhada do seu cérebro será necessária.

A oportunidade de comparação da evolução dos macacos com a nossa própria evolução tornou-se numa corrida contra o tempo, uma vez que a presença humana ameaça as populações de primatas em todo o mundo, não só destruindo diretamente o seu, como conduzindo também à perda da sua diversidade comportamental.

Com a sua extinção, desaparecerá uma parte da sua herança e informações relevante sobre a nossa própria evolução.