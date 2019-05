A Guerra dos Tronos: ator que interpreta Jon Snow internado em clínica de reabilitação

"Kit decidiu utilizar esta pausa na sua agenda como uma oportunidade para passar algum tempo numa clínica de reabilitação para resolver algumas questões pessoais", disse um representante do ator à agência de notícias Reuters.

Harrington, que interpretou Jon Snow durante os oito anos das série, tem falado abertamente sobre a sua luta com a fama e o ajuste emocional a que se sentiu forçado depois do final de Game of Thrones. Numa entrevista à revista Variety, o ator de 32 anos contou que já tinha procurado terapia aos 20 anos de idade. "Eu senti que tinha de me sentir a pessoa mais sortuda do mundo, quando, na verdade, eu me sentia muito vulnerável", disse.

Num documentário que foi para o ar no último domingo, a HBO revela imagens dos bastidores da série, com algumas mostrar o ator britânico a ler o guião do episódio final do programa, pela primeira vez, claramente emocionado e a despedir-se da equipa de gravação em lágrimas.

"No meu último dia de filmagens, senti-me bem, senti-me bem, depois fui fazer as minhas últimas filmagens e comecei a hiperventilar um pouco. Então eles gritaram 'corta' e eu simplesmente fui-me a baixo. Foi um ataque de alívio e dor por não poder voltar a fazer isto. Mas a parte mais estranha foi quando saímos do set e começaram a tirar os fatos e foi como se estivesse a ser esfolado, parecia que estavam, sem cerimónia nenhuma, a desfazerem-se da personagem pela última vez", confessou Kit Harington à Esquire.

Segundo o The New York Post, o ator deu entrada numa clínica de reabilitação de luxo em Connecticut devido a problemas relacionados com o stress e o abuso de álcool, ainda antes da estreia do último episódio da série. Segundo fontes do NYP, o tratamento que está a realizar envolve treino psicológico, meditação e terapia cognitiva comportamental para combater a ansiedade e aprender a lidar com emoções negativas.