Guerra dos Tronos: com o fim da série, o Twitter entretem-se agora com as reacções dos atores ao guião

Se no meio de tantas perdas e cenas dramáticas, o momento em que Arya Stark derrota o Night King foi uma surpresa recebida com muita alegria pelos fãs, imagens agora divulgadas pela HBO mostram que a reação do elenco não foi menos efusiva.

O documentário que a produtora estreou no passado domingo, uma semana depois do fim da Guerra dos Tronos, inclui vários vídeos que mostram os momentos em que os atores ficam a saber o destino das suas personagens, na leitura em grupo do guião. Um deles, claro, é a cena fulcral que opõe Arya ao Rei dos Mortos.

"Ele para em frente a Bran e ergue a sua espada para atacar, mas algo vem na sua direção, saído da escuridão: Arya", lê um produtor. "Ela mergulha o punhal através da armadura do Night King. O Night King despedaça-se."

A notícia foi imediatamente aplaudida de forma entusiasta pelo elenco.

Outro dos momentos que está a ser reproduzido no Twiiter é, como não podia deixar de ser, a emotiva reação de Kit Harington (John Snow) ao perceber que vai matar Daenerys (interpretada por Emilia Clarke).