México: leilão de carros de luxo apreendidos em esquemas de corrupção vai reverter para projetos sociais

Andrés Manuel López Obrador, recentemente eleito presidente do México, confirmou que dezenas de carros de luxo apreendidos a políticos e gestores envolvidos em casos de corrupção, vão ser leiloados e o dinheiro obtido reverterá para projetos sociais.

São no total 82 veículos com uma avaliação combinada de quase 1 milhão de euros. Entre eles estão um Lamborghini Murciélago, um Ford Shelby, um Corvette vermelho, um Hummer de 2009, uma coleção de SUVs à prova de bala e, para um licitante menos extravagante, um Volkswagen Beetle de 29 anos.

O leilão será realizado em Los Pinos, uma antiga residência presidencial na Cidade do México, recentemente convertida num centro cultural.

Ricardo Rodríguez Vargas, diretor do recém-criado Instituto de Devolução de Bens Roubados ao Povo, descreveu o leilão como uma tentativa de acabar com o sistema "inverso ao de Robin Hood", no qual "as coisas são tiradas ao povo e entregues a corruptos", e prometeu: "Nunca mais. Agora, as ordens são para devolver esses bens ao povo - que são os legítimos proprietários - de forma rápida, clara e transparente".

O presidente mexicano também se comprometeu a devolver "tudo o que foi confiscado às comunidades, sobretudo às comunidades pobres do país" e convidou "todos a participar".

Dois outros leilões - de casas de luxo e joias - estão agendados para as próximas semanas.

Contudo, alguns críticos veem o leilão como pouco mais do que uma manobra de diversão e consideram que existe pouca substância nos votos de López Obrador para erradicar a corrupção. "Pão e circo", escreveu o senador da oposição, Javier Lozano, no Twitter, ao lado de uma fotografia de um dos Lamborghinis do leilão.

A promessa de López Obrador de "purificar" a política mexicana entusiasmou vários eleitores, o que resultou na sua vitória esmagadora nas últimas eleições. Seis meses após o início do seu mandato de seis anos, as sondagens revelam uma taxa de aprovação de cerca de 70 por cento.

Muitos dos seus críticos comparam-no a Trump e Hugo Chávez, declarando-o um "demagogo perigoso" que não respeita as normas democráticas, uma vez que se recusou por duas vezes aceitar as derrotas nas eleições gerais, alegando fraude e compra de votos em massa.

López Obrador dirigiu uma administração populista, na Cidade do México, de 2000 a 200. Durante esse período foi responsável por manter as tarifas do metro baixas, pela construção de autoestradas e pela parceria com o bilionário Carlos Slim para restaurar o centro histórico da cidade. Para além disso, também disponibilizou pensões a idosos e mães solteiras, iniciativas vistas como populismo pela oposição. Enquanto uns afirmam que López Obrador é um homem simples, argumentando que sempre foi conduzido num pequeno Nissan, outros apontam a incongruência de pertencer a um partido que continua a arrecadar uma parcela de dinheiro público, concedida aos vários partidos políticos, no valor de 200 milhões de dólares,