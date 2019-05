Guerra dos Tronos: episódio da grande batalha de Winterfell foi o mais utilizado em ataques cibernéticos

O episódio "A Longa Noite" da oitava e última temporada de Game of Thrones teve um pico de atividade cibercriminosa.

Segundo investigadores da Kaspersky Lab, este episódio gerou o maior número de tentativas detetadas de atacar utilizadores. No seu pico, foram registados 3 mil ataques por dia.

A estreia de cada episódio foi acompanhada de ataques direcionados a utilizadores que tentavam descarregar o episódio recém-lançado, mas que, em vez disso, estavam a descarregar um malware disfarçado.

Os investigadores descobriram que o número médio diário de ataques que envolviam vírus disfarçados de episódios desta oitava e última Game of Thrones, rondava os 300-400 utilizadores., um número que aumentou para cerca de 1.200, nos três a quatro dias após o lançamento de cada novo episódio.

Para além dos downloads, inúmeros sites de streaming também causaram as suas vítimas. Estes convidavam os utilizadores a assistir gratuitamente aos episódios mais recentes da série para depois extrair dados confidenciais, como detalhes do cartão bancário.

“Nós vemos TTPs partilhados (táticas, técnicas e procedimentos) nos sites de phishing, onde os hackers tentam roubar as informações dos utilizadores prometendo um filme pirata antes da sua estreia oficial. Acreditamos que existe um certo grupo de agentes de ameaça que meticulosamente caça fãs de filmes populares e produções de TV, ajustando esquemas de acordo com os acontecimentos pop-culturais”, afirma Tatyana Sidorina, investigadora de segurança da Kaspersky Lab.

A empresa russa produtora de softwares de segurança para a Internet deixou algumas recomendações para evitar cair neste tipo escamas, nomeadamente evitar sites duvidosos, especialmente aqueles que distribuem conteúdos pirata, não inserir informações - sobretudo dados do cartão de crédito - num site no qual não tenha motivos para confiar, não utilizar a mesma palavra-passe para diferentes sites e utilizar um software de antivírus fidedigno com proteção contra esquemas online e phishing.