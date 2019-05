O caso da cadela saudável cremada e enterrada com a dona nos EUA

Uma cadela foi eutanasiada devido a um pedido do testamento da sua falecida dona para ser enterrada com ela, mas, além das questões éticas, há questões legais a causar polémica

Uma cadela Shih Tzu chamada Emma foi eutanasiada e enterrada com a sua dona depois de terem sido encontradas instruções nesse sentido no seu testamento.

Depois da morte da dona, Emma permaneceu duas semanas num abrigo de animais em Chesterfield County no estado de Virgínia, até que, no dia 8 de março, o executor do testamento apareceu e explicou o desejo da falecida.

A cadela foi levada a um veterinário que a abateu, foi cremada e os seus restos foram colocados numa urna dentro do caixão ao lado da dona.

O staff do abrigo de animais ainda tentou argumentar com responsáveis para impedir a morte da cadela, mas sem sucesso.

“Nós sugerimos em várias ocasiões que eles entregassem a cadela porque, facilmente, conseguíamos encontrar uma casa para ela e realoja-la”, disse Carrie Jones, gerente do Chesterfield Animal Services.

Esta situação, levantou preocupações legais. Apesar de no estado de Virgínia os cães serem considerados propriedade pessoal e, por isso, é considerado legal eutanasiar um animal saudável, segundo o Larry Spiaggi, presidente da Virgínia Funeral Directors Association, não é legal enterrar os restos de um animal com uma pessoa, mesmo que seja dentro do caixão, tal como aconteceu com a Emma.

Existem exceções a esta lei, nomeadamente, se forem enterrados em cemitérios privados, mas não é claro onde é que Emma e a sua dona foram enterradas.