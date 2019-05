Nike pede desculpa por “piratear” um desenho indígena nos seus ténis

Foi retirado do mercado o modelo de ténis Nike Air Force 1 “Puerto Rico”, após uma tribo indígena do Panamá acusar a marca de desporto de usar um padrão tradicional “mola” sem os consultar previamente.

A chegada dos ténis ao mercado estava marcada apenas para inícios de junho, mas várias imagens do modelo já circulavam pelas redes sociais. Foi aqui que a comunidade Guna, do Panamá, reconheceu o uso do padrão mola , uma forma de arte tradicional da região, sem qualquer referência à zona da sua origem.

PANart

Belisario Lopez, chefe da comunidade Guna, acusou a Nike de "piratear” o padrão numa conferência de imprensa na Cidade do Panamá, esta terça-feira. “Eles têm de reconhecer que a mola que aparece nos ténis Nike pertence à população de Guna”, disse à AFP . Segundo o site Sneaker News , a Nike utilizou o padrão como um tributo à cultura de Porto Rico, em vez de homenagear a tribo da qual o desenho é original.

Aresio Valient, o advogado representante do grupo, descreveu o design como “parte da espiritualidade inerente ao povo de Guna”, e pretende que a Nike indemnize a comunidade indígena.

A Nike emitiu uma declaração a pedir desculpa pelo sucedido: “Pedimos desculpa pela representação imprecisa da origem do desenho usado para os Nike Air Force 1 ‘Puerto Rico’ 2019. Como tal, este produto não vai estar disponível no mercado.”