Sete teorias para explicar o inesperado e pouco consensual final da Guerra dos Tronos

O controverso final da série A Guerra dos Tronos, que chegou ao fim esta semana, oito temporadas e oito anos depois, levou muitos fãs insatisfeitos a partilharem as suas próprias teorias na internet, numa tentativa de encontrar uma explicação mais profunda e alargada sobre os inesperados acontecimentos e de responder a perguntas que ficaram a pairar no ar.

Apesar de nenhuma destas teorias ter sido corroborada pelos responsáveis da série, oferecem uma perspetiva interessante dos eventos que ocorreram.

Bran Stark controlou o desfecho de Game of Thrones

Depois de ter passado grande parte da temporada no “banco de suplentes”, Bran terminou a temporada como o grande vencedor da Guerra dos Tronos e o Rei de Westeros, algo completamente inesperado pela sua aparente falta de interesse neste posto. Mas será que esta apatia serviu apenas para o Three Eyed Raven esconder uma ambição mais profunda?

Bran é uma das personagens mais misteriosas da série. Possui o poder de saber tudo o que se passou no passado, consegue ver o futuro (apesar de não ser claro quão longe consegue ver) e tem a capacidade para transferir a sua consciência para outros animais.

Como um ser quase omnisciente, Bran tem conhecimento de quase todos os segredos de todas as pessoas do reino e de todos os eventos que estão a acontecer, por isso, ele é bem capaz de ter influência em inúmeras decisões centrais dos acontecimentos do reino.

Ele esteve ligado à morte das duas maiores ameaças do reino, ofereceu a Arya o punhal que ela utilizou para matar o Night King e foi um dos responsáveis por ter descoberto a verdade sobre a ascendência de Jon Snow.

Há teorias que dizem que este pode ter influenciado diretamente a morte de Daenerys, nomeadamente, ao assumir a sua consciência (já o tinha feito com Hodor). Esta teoria é corroborada pelo facto de a cara da personagem mal aparecer nessa cena (quando Bran utiliza esta habilidade, os olhos dos envolvidos ficam brancos). Outra hipótese é a de ele ter roubado a consciência do dragão, Drogon, aumentado a destruição causada por ele.

Há quem leve a teoria ainda mais longe comparando o comportamento do personagem ao longo da temporada com o que ele teve no final, sendo que, durante a maior parte do tempo, este esteve quase sempre apático e monocórdico enquanto no último episódio surge sorridente e, quando lhe perguntado se aceitaria ser Rei, declara: “Porque é que acham que eu percorri este caminho todo até aqui?”

Não é bem claro quais são as suas intenções no trono, contudo muitos mostram-se confiantes que "Bran the Broken" se revelou um dos maiores e mais engenhosos manipuladores da série.

Game of Thrones está preso num loop e Jon Snow vai ser o próximo Night’s King

O último episódio acabou no mesmo local do início da série , uma expedição para lá da grande muralha que simboliza as temáticas circulares que estão condenadas a repetir-se, o que muito se tem viu ao longo da série.

Contudo, os fãs levam esta teoria mais longe , relembrando o lendário personagem Night’s King (não confundir com o Night King), que era um comandante da muralha que se apaixonou por uma mulher semelhante a uma white walker, a Night Queen, e juntos governaram como tiranos para lá da muralha.

Foi hipotetizado que Drogon pode ter levado Daenerys para norte da muralha para ser ressuscitada pelos filhos da floresta. Já ressuscitada, esta reencontrar-se-ia com Jon Snow e voltavam a apaixonar-se. Só que a Mad Queen corromperia Jon Snow e ambos governariam também como tiranos.

A lenda do Night’s King e da Night Queen conta que estes foram derrotados pelo Brandon the Breaker depois de ter juntado forças com o rei para lá da muralha para os derrotar.

Se o Bran se deslocasse para norte e derrotasse o casal, ele mudaria a sua alcunha para the Breaker e veria a história repetir-se.

Esta teoria está alinhada com a ideia de que o Bran conhece toda a história do mundo e como esta está condenada a repetir-se ciclicamente.

Drogon é a ressurreição de Khal Drogo

Outra teoria anda a circular há algum tempo na internet e tem ganho cada vez mais atenção com o decorrer da última temporada, desde que o dragão lançou um olhar ameaçador a Jon Snow quando este partilhava um momento mais íntimo com a mãe dos dragões.

Um utilizador do reddit relembra que os dragões nasceram nas mesmas chamas que queimaram o corpo de Khal Drogo enquanto outro acredita que talvez a bruxa que o tentou curar, sem querer, tenha transportado a sua consciência para dentro de um dos ovos do dragão, o que explicaria o porquê de este ter sido sempre um dos seus dragões mais protetores.

No momento em que o dragão descobriu a sua mãe/ex-amante morta em vez de redirecionar a sua raiva para Jon Snow decidiu destruir o Trono de Ferro (algo que Drogo nunca desejou enquanto vivo mas que desejava entregar à sua Khalesi) que simbolizava o poder que corrompeu Daenerys e que causou a sua morte.

Varys envenenou Daenerys e causou a sua loucura?

A primeira morte do controverso episódio “The Bells” foi o mestre dos segredos, Varys, num momento que foi precedido de um misterioso diálogo entre o personagem e uma jovem chamada Martha.

Apesar da falta de justificações para o “julgamento” de Varys, muitos fãs crêem que, possivelmente, para além de trair a sua rainha, o eunuco também tentou envenená-la, auxiliando-se de uma cena que ocorreu na primeira temporada para sustentar a teoria.

Contudo, o personagem interpretado por Conleth Hill não teria utilizado um veneno qualquer, mas sangue de basilisco, que faz as pessoas enlouquecerem e tornarem-se violentas.

Apesar deste sangue apenas ser mencionado nos livros, alguns fãs acreditam que esta pode ter sido a razão para a mudança de personalidade repentina de Dany, o que daria a Jon Snow razão para a assassinar e assumir a coroa do reino, algo que Varys desejava.

Arya vai descobrir América?

O final atribuído a Arya iria ser sempre difícil de adivinhar - ela não estava interessada em ser uma “Lady” ou uma rainha, ela queria ser um cavaleira e livre, por isso o seu destino como aventureira foi algo tão adequado quanto inesperado.

O seu final em aberto fez com que muitos fãs exigissem que fosse criado um spin-off com as suas aventuras, mas, para já, o que não faltam são piadas.

Um utilizador do reddit apontou que Westeros é influenciado pela geografia do Reino Unido, por isso, o que se encontra a oeste deste continente (que é a direção que Arya pretende seguir) é o continente Americano, e, como era de esperar as piadas que a comparam a Cristovão Colombo começaram a surgir por todo o Twitter.

Os White Walkers foram pouco explorados porque vão ser alvos de um spin-off

Muitos fãs ficaram desapontados pela falta de respostas concretas que receberam sobre uma das maiores ameaçadas ao longo da série, os white walkers .

Tão depressa apareceram como, depois de um golpe cirúrgico de Arya Stark, desapareceram para sempre.

Contudo, depois de uma resposta um pouco críptica de David Benioff e D.B. Weiss, produtores principais da série, ficou em aberto a possibilidade de os white walkers regressarem ao pequeno ecrã. É especulado que a sua origem seja o tema de uma das duas séries spin-off que estão a ser criadas.

George R.R. Martin estava à espera que a série acabasse para ver como fãs reagiam ao seu final

É reconhecido que a grande maioria dos fãs está insatisfeita com a última temporada e muitos atribuem a culpa aos escritores da série David Benioff e D.B. Weiss pelo que consideram ser um "declínio" na qualidade.

A verdade é que a dupla ficou responsável pelo destino da série após a sexta temporada, altura em que ficaram sem o material de origem, uma vez que George R.R. Martin, escritor dos livros nos quais a série se baseia, não escreveu mais nenhum.

Uma teoria do reddit explica que o escritor septuagenário não escreveu mais nenhum livro porque pretendia utilizar a série como experiência e analisar as reações dos fãs sobre o final para depois escrever algo mais consistente e sem falhas.