Mais um erro na Guerra dos Tronos: a cena das garrafas de água

Fãs da série de fantasia encontraram (mais) um erro no último episódio da temporada: duas garrafas de água podem ser vistas numa das cenas mais importantes do episódio.

Depois do copo de café e da mão (amputada) de Jamie Lannister quase ter aparecido, eis que os fãs da série Game of Thrones descobriram mais uma gaffe: no último episódio da temporada, é possível ver duas garrafas de água de plástico (sem rótulo, diga-se): a primeira garrafa no minuto 46:19 junto dos pés de John Bradley, que interpreta o papel de Samwell Tarly...

... a segunda, na mesma cena, junto ao pé de Liam Cunningham, que interpreta o papel de Sir Davos Seaworth.

Depois de oito temporadas, Game of Thrones chega ao fim deixando a grande maioria dos seus fãs com opiniões mistas sobre o seu final que consideram ter sido demasiado “apressado”