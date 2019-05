Império de Jamie Oliver em colapso, mais de mil empregos em risco

Os gerentes de cada um dos seus 25 restaurantes foram chamados em simultâneo e logo se adivinhou que algo ia mal no reino dos estabelecimentos da marca Jamie. Anunciando-se o fecho dos 23 Jamie’s Italian e ainda do Fifteen e do Barbecoa – outros dois restaurantes lançados pelo chef em Londres – teme-se agora pelo futuro de mais de mil pessoas, que o grupo empregava.

“Estou profundamente triste com este resultado e gostaria de agradecer a todos os funcionários e fornecedores que colocaram seus corações e almas neste negócio durante mais de uma década. Sei o quão difícil isto é para todos”, assumiu Jamie, citado pelo The Guardian, agradecendo ainda a todos os seus clientes. “Foi um verdadeiro prazer atendê-los”, garantiu.

Conhecida personalidade televisiva do Reino Unido, Jamie Oliver, 43 anos, ganhou visibilidade pela promoção que fez de uma alimentação equilibrada e pelo empenho em mudar os (maus) hábitos alimentares nas escolas britânicas. Um trabalho que começou no final dos anos 1990, quando foi descoberto por uma equipa de TV que o viu a trabalhar num outro restaurante e o desafiou a criar o seu próprio programa. Depois desse The Naked Chef, seguir-se-ia um império que teria programas de televisão e também publicações, como muitos altos e baixos. Até que em 2008, avançou para esta cadeia de restaurantes com o seu nome.

“A intenção era mostrar ao mercado que era possível conjugar ingredientes de maior qualidade com padrões de bem-estar animal e ainda ter uma equipa que partilhava a minha paixão por boa comida e bom serviço. E foi isso que fizemos”, garante o cozinheiro.

Há já alguns meses que o grupo se tem multiplicado à procura de compradores, desde que começou a ressentir-se economicamente da forte concorrência de outros restaurantes informais, como o Gourmet Burguer Kitchen ou o Byron Burger, que, entretanto, ganharam grande popularidade na capital londrina, onde está a grande maioria dos restaurantes de Jamie.

Já no ano passado os resultados ficaram aquém do esperado. As vendas caíram quase 11%, obrigando ao encerramento de 12 restaurantes e despedindo 600 pessoas. A rede só foi salva da falência por uma injeção de dinheiro de última hora, qualquer coisa como 14 milhões de euros.

Em 2015, tinha sido a vez de fechar a última filiar da Recipease, a cadeia de lojas de culinária. Dois anos depois, seriam os quatro restaurantes da Union Jacks a fechar as portas, levando consigo também a Jamie, a revista de culinária, que esteve quase dez anos nas bancas.

ASSINE AQUI E GANHE UM SACO. AO ASSINAR ESTÁ A APOIAR O JORNALISMO INDEPENDENTE E DE QUALIDADE – ESSENCIAL PARA A DEFESA DOS VALORES DEMOCRÁTICOS EM PORTUGAL