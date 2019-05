"O tempo está a esgotar-se" para rapaz com epilepsia a quem foi negada prescrição de medicamentos à base de canábis

Billy Caldwell é um jovem de 13 anos que tem autismo e uma forma rara epilepsia que ameaça a sua vida. No ano passado, o Departamento de Saúde da Irlanda do Norte emitiu uma licença especial para o rapaz, então com 12 anos, poder ser tratado com canábis medicinal. Segundo a mãe, Charlotte Caldwell, o óleo de canábis ajuda a reduzir as convulsões e melhora substancialmente o seu nível de vida. Mas, atualmente, apenas lhe resta medicação para mais nove dias e Billy “está a ficar sem tempo”. “Estamos a entrar numa situação de crise.”

O rapaz, agora com 13 anos, teve acesso ao óleo de canábis através do sistema público até maio de 2018, quando o seu médico recebeu ordens para parar de prescrever a substância. Mas mesmo com um parecer nesse sentido de um especialista renomado do hospital pediátrico de Great Ormond Street, o médico da criança ainda não fez a prescrição.

O principal componente do óleo de canábis é o canabidiol, que pode ser usado com fins terapêuticos no Reino Unido. O problema está noutro ingrediente: o tetrahidrocanabinol (THC), este sim com efeitos psicotrópicos e classificado como substância controlada no país. O THC pode, no entanto, ser prescrito no Canadá e foi aí que a família de Billy tentou, no ano passado, ir buscar quantidade suficiente de medicamento para seis meses, mas o carregamento foi confiscado à chegada ao aeroporto de Heathrow.

Ao fim de quatro dias sem o medicamento, o rapaz teve de ser internado de urgência com convulsões.

O caso de Billy foi fundamental para persuadir o Secretário de Estado dos Assuntos Internos do Reino Unido a alterar a lei sobre este tipo de medicamentos, permitindo que o Serviço Nacional de Saúde (NHS) britânico os prescrevesse em circunstâncias específicas.

“Nós lutámos, com sucesso, para mudar a lei mas parece que estamos outra vez de volta ao início”, lamenta a mãe.

A alternativa que a família encontrou para arranjar o medicamento foi comprá-lo particularmente, contudo, o valor de 6 mil libras (quase 7 mil euros) para uma quantidade que dá para três meses tem sido impossível de suportar. “Sou uma mãe solteira com uma filho com necessidades especiais e não tenho o dinheiro, eu simplesmente não consigo”.

Com o seu abastecimento prestes a acabar, a mãe tem meros dias para juntar o dinheiro para comprar a próxima dose.

Charlotte afirma que o mesmo médico está a prescrever o medicamento a outra criança da Irlanda do Norte e a uma em Inglaterra.

Numa nova tentativa Charlotte tentou marcar uma reunião com Matthew Hancock, Secretário de Estado de Saúde do Reino Unido, de forma a discutir uma forma de arranjar o medicamento para o seu filho. No entanto, o departamento de saúde disse que não ia intervir na decisão dos médicos, apesar de ter em consideração o conselho que foi dado pelo hospital de Green Ormond Street.

Um porta voz do Departamento de Saúde disse que “o fornecimento da canábis medicinal é baseada em decisões de médicos dos serviços de saúde.”