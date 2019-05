Há mais de 230 toneladas de plástico nas ilhas que são "o último paraíso intocado da Austrália"

O arquipélago Cocos (ou Keeling) é constituído por 27 ilhas paradisíacas banhadas pelo Oceano Índico e habitado por apenas cerca de 600 pessoas, o que faz dele "o último paraíso intocado da Austrália".

Segundo os dados publicados pela revista Scientific Reports, no total, foram localizados 414 milhões de pedaços de plástico, incluindo quase um milhão de sapatos e mais de 370 mil escovas de dentes nas praias destas ilhas que têm o turismo como principal fonte de rendimento.

Jennifer Lavers, líder da investigação e ecotoxicologista marinha da Universidade da Tasmânia, sublinha que as 238 toneladas agora encontrada são apenas uma estimativa, uma vez que, não lhes foi possível aceder a algumas das praias conhecidas pela acumulação de detritos, e apenas consideraram amostras até uma profundidade de 10 centímetros, deixando muito lixo por contabilizar.

A investigadora conta que a maior parte dos resíduos era plástico descartável como tampas de garrafas e palhinhas, mas havia também muitos sapatos e sandálias. "A poluição plástica é agora omnipresente nos nossos oceanos, e as ilhas remotas são um lugar ideal para obter uma visão objetiva do volume de detritos plásticos que agora circulam pelo globo", acredita a especialista, acrescentando que este tipo de situações, em ilhas quase desertas, deve servir para que percebamos que “é cada vez mais urgente agirmos de acordo com os avisos que nos estão a ser dados".

Annett Finger, coautora do estudo, lembra que cerca de 12,7 milhões de toneladas de plástico entraram nos oceanos do mundo só em 2010. É estimado que existam atualmente no oceano 5,25 biliões de pedaços de plástico.