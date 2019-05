Pugilista que beijou jornalista tem de ter aconselhamento sobre assédio sexual antes de poder voltar ao ringue

Foi no dia 24 de março, depois do confronto vitorioso com Bogdan Dinu, que o atleta búlgaro deu um inesperado beijo na boca a Jenny Sushe, a repórter que o entrevistava, com a jornalista do Las Vegas Sports Daily a acusá-lo de, no fim do direto, lhe ter apalpado o rabo antes de se afastar a rir.

Reprodução Twitter

Agora, a Comissão Atlética do Estado da Califórnia decidiu, por uma votação de 6-0, que Kubrat Pulev não poderá voltar a combater, pelo menos, até 22 de julho e que o seu regresso fica ainda dependente do pagamento de uma multa de 2500 dólares (cerca de 2200 euros) e da frequência de um programa de prevenção do assédio sexual aprovado previamente pelo organismo.

"A CSAC mostrou que não vai aceitar o menosprezo pelas mulheres na comunidade desportiva", fez saber o diretor executivo da comissão, Andy Foster, em comunicado, adiantando que, em julho, o pugilista será chamado "para demonstrar que consegue adaptar-se aos princípios do respeito".

Caso Pulev não cumpra as exigências, pode ver a sua licença suspensa até março de 2020 ou definitivamente caso volte a ter um "comportamento semelhante".

No Twitter, o atleta tinha dito que é amigo da jornalista, que ambos se riram do beijo e que Sushe ainda se juntou a ele e aos seus amigos na festa de comemoração da vitória que decorreu nessa noite. A repórter, por seu lado, garante que não são amigos, que só se tinham conhecido na véspera do combate e que foi à festa apenas por razões profissionais.