Illinois quer cobrar 57 vezes mais pelo registo de carros elétricos

O estado de Illinois quer propor um aumento de impostos para todos os proprietários de carros elétricos. O objetivo é subir o atual preço da taxa anual dos automóveis de 17,50 para 1000 dólares (890 euros).

Os legisladores pretendem utilizar este aumento para financiar um projeto para melhorar as infraestruturas rodoviárias do estado, apresentado na semana passada pelo senador democrata de Chicago, Martin Sandoval.

Condutores de carros não elétricos também são visados nesta proposta de lei. Se for aprovada, o preço do imposto sobre os combustíveis aumenta de 19 para 44 centavos (17 para 39 cêntimos) por galão (3,78 litros), o valor da licença de automobilista duplica e o registo do veículo passa de 98 dólares (87 euros) para 148 dólares (132 euros). No total, estes aumentos renderão ao estado do Illinois cerca de 2.4 mil milhões de dólares (cerca de 2.1 mil milhões de euros).

Sandoval disse à NPR Illinois que este é um "modelo transformacional". "Esperemos, quando esta lei de capital sustentável for aprovada, não ter de fazer outra conferência de imprensa deste género daqui a 10 anos.”

Segundo o Chicago Tribune, o Illinois foi o sétimo estado onde foram adquiridos mais carros elétricos no ano passado, cerca de 6400, e tem, aproximadamente, 15000 veículos deste género registados. Analistas prevêem que estes números continuem a aumentar.