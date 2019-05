Escorrega de rua em Espanha encerrado menos de 24 horas depois da sua abertura por falta de segurança

Menos de 24 horas depois da abertura ao público, o “mais longo escorrega urbano de Espanha” foi encerrado por falta de condições de segurança.

O escorrega, que liga a Calle Reina Sofia à Calle Eslovaquia na Costa del Sol, em Estona, era considerado pelos locais como um atalho útil, percorrendo em segundos um caminho que teria de ser feito em 10 minutos a pé.

Contudo, depois de várias queixas de pessoas que acabaram feridas após terem usado o escorrega de 38 metros, este foi encerrado e foram tomadas medidas para verificar a segurança do equipamento.

A câmara municipal garante que foram tomadas as medidas necessárias para garantir a segurança da infraestrutura e para explicar aos cidadãos como o utilizar sem se ferirem. No entanto, poucas horas depois da abertura do escorrega, cuja rampa chega a atingir inclinações entre 32º a 34º, foram publicados inúmeros vídeos de pessoas a descerem o escorrega a velocidades difíceis de controlar e a serem projetados no final do trajeto.

Muitas pessoas mostraram as feridas e queimaduras. Uma utilizadora do Twitter partilhou as fotos dos ferimentos dos seus cotovelos e criticou a qualidade do escorrega: “Experimentei o escorrega e acabei cheia de feridas. No final fui projetada dois metros e os polícias começaram a rir-se."

Em comunicado, a autarquia comenta que as lesões mostradas nas redes sociais foram casos isolados e recomenda que as pessoas sigam as regras de segurança: manter uma posição sentada, os braços perto do corpo e descer uma de cada vez, exceto crianças com menos de 12 anos, que devem descer o escorrega sempre acompanhadas por um adulto. “Mais de cem pessoas usaram o escorrega corretamente e sem qualquer tipo de incidentes”, sublinha.