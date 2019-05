Afinal, os abacates e as amêndoas não são vegan

Está a circular um vídeo no Facebook (e que conta, até ao momento, com mais de 25 mil reações) um segmento de um programa da BBC, QI, onde é perguntado aos seus concorrentes se abacates, amêndoas, melão, kiwi e abóbora podem ser ou não introduzidos numa dieta vegan. Resposta: não.

O programa afirma que a produção comercial destes produtos envolve a migração de abelhas; boa parte morre pelo caminho.

Por exemplo, na Califórnia, onde não existem abelhas locais suficientes para polinizar pomares de amêndoas, são transportadas colmeias de abelhas de quintas para ajudarem na sua produção.

Estas abelhas, por vezes, são transportadas entre várias quintas, passando, durante um ano, por quintas de abacates, de amêndoas e de girassóis.

Uma vez que os vegans evitam produtos de origem animal, os responsáveis do programa concluem que devem evitar também os abacates.

Existem argumentos que vão contra esta corrente de pensamentos. Por exemplo, consumir produtos locais que não impliquem a deslocação de abelhas ou outro tipo de animais e evitar todos os produtos que venham de cidades que utilizem as mesmas práticas que a Califórnia.

A Vegan Society reagiu às afirmações do progra,a. Dominika Piasecka, porta-voz da associação, explicou à Plant Based News o seu ponto de vista: “Estamos cientes que existem várias formas de praticar a agricultura que envolve indiretamente o sofrimento de alguns animais, mas, infelizmente, é impossível evitar a destruição de todos os animais neste tipo de práticas.”

“No entanto, não consideramos apenas porque não é possível evitar cem por cento a crueldade, sofrimento e exploração dos animais que não nos devemos preocupar com este problema. Os vegans são uma grande contribuição na redução do sofrimento e mortes dos animais e aceitamos todas as mudanças que possam ajudar a esta causa. Espero que todos os vegans que decidirem deixar de comer abacates consigam encontrar uma alternativa tão saborosa, porque de certeza que vão sentir falta deste alimento.”