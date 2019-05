Jovem operador de grua salva 14 pessoas de um incêndio na China

Na passada quinta-feira, 2 de maio, um incêndio deflagrou às 6:30 da manhã, hora local, numa loja vazia, localizada no rés do chão de um prédio de sete andares, e as chamas propagaram-se rapidamente do pequeno estabelecimento para os pisos superiores do edifício.

Alguns moradores, como Dong Xiuyun, acordaram em sobressalto com o fumo e constataram que estavam encurralados pelas chamas. Xiuyun, que residia no terceiro andar do prédio, contou à rádio irlandesa RTÉ que ela e o seu filho tentaram sair pelas escadas, mas o caminho estava bloqueado.

“Tentei passar pela porta duas vezes mas não consegui e fiquei muito ansiosa. Mas então lembrei-me de que podíamos sair pela janela”, recorda.

Foi precisamente Xiuyun a pedir socorro na sua varanda que atraiu a atenção de Jan Junze, operador de gruas numa empresa de construção civil, que trabalhava a cerca de 300 metros de distância.

“Na altura as chamas e o fumo estavam muito perto deles. A minha primeira reação foi ir resgatar a mulher e a criança”, disse Lan Junze.

O jovem conseguiu conduzir a grua até ao local e fazer com os moradores saltassem pela janela para o cesto do guindaste, salvando assim 14 pessoas em menos de uma hora. Para isso, contou também com a ajuda do seu pai, que soube da notícia através da rádio e se deslocou de imediado para lá a fim de ajudar no resgate.

Mang Shengjun, uma das pessoas resgatadas, contou ao canal de televisão chinês CCTV, que caso este jovem não tivesse aparecido para os salvar, provavelmente teriam saltado.

De acordo com a imprensa local, o incêndio fez apenas uma vitima mortal.

