Como um apanha bolas ajudou o Liverpool na sua reviravolta histórica

Um dos jogadores que mais elogios tem recebido pela sua performance na reviravolta histórica do Liverpool face ao Barcelona, na terça-feira, tem sido o inglês de 20 anos Trent Alexander-Arnold pela decisão de ter batido um canto rápido que resultou no quarto golo da equipa inglesa. Mas muitos têm apontado o apanha bolas da equipa como alguém que também merece créditos pela jogada.

Aquilo que pode ter parecido uma manobra de sorte ou algo que nasceu de pura adrenalina teve no entanto uma séria preparação.

Na primeira mão da meia final, os analistas do Liverpool repararam que sempre que o Barcelona via uma bola parada marcada contra si, os jogadores distraiam-se e reclamavam com o árbitro, quer a decisão fosse bem ou mal tomada.

Jurgen Klopp, treinador da formação inglesa, começou a espalhar essa informação pelo clube, algo que chegou aos ouvidos de Carl Lancaster, mentor das camadas jovens e responsável pela coordenação dos apanha bolas. Carl informou os rapazes para servir a bola aos jogadores o mais rápido possível.

Eis que entra Oakley Cannonier, o jovem de 14 anos que serviu a bola a Alexander-Arnold para marcar o canto que consumou o quarto golo e a reviravolta do Liverpool.

“Eu acho que foi puro instinto”, disse Alexander-Arnold. “Foi daqueles momentos em que apenas vês a oportunidade”.

Graeme Souness, lenda do clube, elogiou o Cannonier e pediu ao clube para lhe oferecer bilhetes para ver a final da Liga dos Campeões.