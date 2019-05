Marvel anuncia data de oito novos filmes e vêm aí mais super-heróis

Depois do esmagador sucesso do filme Avengers: Endgame, a Marvel Studios já está a preparar o futuro do seu universo cinematográfico e anunciou oito datas dos seus próximos filmes. Conhecido pela meticulosa organização, este estúdio, que desde 2009 faz parte da Walt Disney, organiza os seus filmes por fases.

Atualmente na terceira fase, a ser encerrada com o filme Spider-Man: Far from Home, que estreia no dia 4 de julho em Portugal. Depois deste filme protagonizado por Tom Holland, a Marvel Studios irá dar inicio a esta nova etapa em maio de 2020 - o maior intervalo entre filmes da Marvel desde Iron Man 3, que estreou um ano depois de Avengers, filme que encerrou a primeira fase deste universo cinematográfico.

Apesar de ter anunciado a data de estreia dos seus futuros filmes, os estúdios não revelaram que filmes correspondem a cada data:

1 de maio de 2020

6 de novembro de 2020

12 de fevereiro de 2021

7 de maio 2021

5 de novembro de 2021

18 de fevereiro de 2022

6 de maio de 2022

29 de julho de 2022

Já estão confirmados os títulos de 6 filmes:

Black Widow, que seguirá a personagem homónima interpretada por Scarlett Johansson numa espécie de prequela antes de esta se juntar aos Vingadores. A realizadora Cate Shortland será a responsável pela direção;

The Eternals, um projeto algo misterioso sobre uma raça de imortais que, para já, conta no elenco a inconfundível Angelina Jolie, Kumail Nanjiani (ator, realizador e argumentista, nomeado ao Oscar por melhor argumento original pelo filme The Big Sick) e Richard Madden (mais conhecido por ter interpretado o papel de Robb Stark na série Game of Thrones). Chloe Zao (The Rider) irá realizar o filme;

Doctor Strange 2 vai marcar o regresso de Benedict Cumberbatch ao papel do Feiticeiro Supremo e de Scott Derrickson à cadeira de realização, mas pouco se sabe mais sobre o filme;

Black Panther 2 é um dos projetos mais aguardados depois do sucesso financeiro e crítico do primeiro filme, que acabou por ser nomeado para o Oscar de melhor filme. Ryan Coogler vai voltar a ser o responsável pela realização e, apesar de não estar confirmado, é quase certo que Chadwick Boseman regresse para o papel de T'Challa, alter-ego de Black Panther;

Shang-Chi foi um dos anúncios mais surpreendentes e inesperados naquela que será uma aposta do estúdio em filmes de Kung Fu. Destin Daniel Cretton, conhecido por ter realizado o filme Short Term 12 (que contava com a Capitão Marvel, Brie Larson, no papel principal) irá realizar o filme;

Guardiões da Galáxia Vol. 3 vai juntar a equipa de anti-heróis intergaláticos e o Deus do Trovão, Thor, com o realizador James Gunn a regressar ao papel de realizador depois de ter sido despedido por causa de tweets controversos.

Os restantes filmes são uma incógnita com diversas fontes a apontar para uma possível e “quase certa” sequela para a Capitão Marvel. As outras vagas podem, no entanto, ser ocupadas por personagens recentemente adquiridas pela Walt Disney, como os X-Men, Deadpool ou o Quarteto Fantástico.

Para já, podemos apenas especular, uma vez que Kevin Feige, produtor e presidente da Marvel Studios, disse que apenas revelará mais pormenores sobre os próximos filmes depois da estreia de Spider-Man: Far From Home.

