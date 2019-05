O relato da turista britânica que foi feita refém na Austrália e pensou matar o seu sequestrador

Elisha Greer tem sido um nome comum nos títulos dos jornais ingleses depois de ter sido feita refém e violada, enquanto visitava a Austrália, após conhecer Marcus Martin numa festa na floresta perto de Cairns em janeiro de 2017.

“Quando nos conhecemos ele parecia bastante divertido”, confessou a Elisha ao canal televisivo australiano Channel 7, contudo pouco tempo depois ele mudou-se para o hotel onde ela estava hospedada e começou a pedir-lhe dinheiro. “Não sei o que aconteceu para ele ter mudado tanto.”

O pesadelo da mulher terminou quando entrou numa bomba de gasolina repleta de lesões e ferimentos. Depois de os funcionários do posto de abastecimento terem dito que iam chamar a polícia, Elisha fugiu de carro com Marcus até que foram apanhados pela polícia. A turista acabou por admitir aos agentes que estava a ser mantida em cativeiro por Marcus e foi internada no hospital, no dia 5 de março do ano passado, enquanto o homem foi preso.

“Ele partiu-me o nariz, abriu-me o sobrolho e tinha marcas de dentadas nos braços e na cara”, recorda a vítima.

Paul Hart, inspetor e detetive da Polícia de Queensland, confirmou, em conferência de imprensa, que a Elisha foi sujeita a uma experiência “horrível e assustadora.”

Ao Channel 7, a britênica confessou que toda esta experiência a levou quase a tomar uma decisão extrema: “Quando ele estava a dormir pensei, genuinamente, em matá-lo com uma faca, mas se eu fizesse isso, falhasse e ele acordasse, ele fazia-me algo muito pior.”

Marcus Smith tinha antecedentes criminais e já cumprira pena de prisão por crimes relacionados com drogas e violência..

Marcus aguarda a sua sentença, que será conhecida no próximo dia 28 de maio.