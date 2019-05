HBO apaga copo de café do último episódio de A Guerra dos Tronos

Apesar dos acontecimentos inesperados e chocantes do mais recente episódio da última temporada de Game of Thrones, uma das coisas que mais chamou a atenção dos fãs da série foi algo que nada tem a ver com a história da série, um copo de café.

Muitos fãs com olhos de falcão reparam no erro e postaram nas redes sociais imagens da cena em que o copo aparecia ao lado de Emilia Clarke, atriz que interpreta Daenerys Targaryen.

A HBO reagiu confirmando que a presença do copo foi um erro dizendo, em tom de brincadeira, que Daenerys, na realidade, tinha pedido um chá em vez de café.

O intruso já foi apagado da série através de tecnologia de edição e, atualmente, quem vir episódio o copo já não vai ver o copo na cena.

Esta não é a primeira vez que uma série da HBO corrige um episódio depois de ele ter estreado, sendo que, no ano passado, a série Westworld cortou, digitalmente, a presença de dois cameramen que apareceram no episódio.

Já agora, apesar de muitos utilizadores de redes sociais terem dito que o copo era da Starbucks, segundo o Wall Street Journal, o café na realidade foi feito por uma equipa da produção, enquanto o TMZ cita fontes da série para explicar que é de um café local.

A Starbucks também reagiu a este erro num tom humorístico.