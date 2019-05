30 pessoas sofreram de hipotermia após o nevão inesperado em festival de música francês

De acordo com a France Presse, as 30 pessoas foram todas assistidas no recinto, dentro de uma tenda aquecida, por uma equipa de resgate da Cruz Vermelha, mas os dois casos mais graves tiveram de ser encaminhados para o hospital. Foram ainda distribuídas 500 mantas para prevenir novos casos.

A vaga de frio atingiu a região de Creuse, onde decorria o festival de música eletrónica, na noite de sábado para domingo. Segundo a imprensa local, apenas 500 a 600 pessoas, das 10 mil que deram entrada no festival, ainda permaneciam no local na passada segunda-feira (6 de maio).

O Teknival é realizado anualmente em França, numa localização secreta que só é partilhada com aqueles que adquirem bilhetes e pouco antes do início do festival.

No ano passado, a organização foi acusada por vários grupos de conservação da natureza de desrespeitar a vida selvagem circundante à base militar, no norte do país, escolhida para a realização dos concertos de 2018.

Segundo o Le Parisien, o recinto deste ano também é propriedade do exército francês e o festival terá, alegadamente, decorrido sem autorização, algo que motivou o exército a apresentar queixa pouco depois deste incidente.

