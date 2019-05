Maior aquário da Europa vai ser processado depois de 30 tubarões-martelo terem morrido no espaço de 8 anos

A associação protetora de animais Sea Shepherd France anunciou que ia processar o aquário francês Nausicaá depois do último de 30 tubarões-martelo, introduzidos entre 2011 e 2018, com origem na Austrália, ter morrido na passada quinta feira.

O aquário está a ser processado de “maus tratos graves” aos animais e por “violar a lei ambiental.”

O diretor do Nausicaá, Phiilippe Vallete, rejeitou estas acusações e as alegações de que os animais tinham morrido porque estavam a viver em cativeiro. Vallete insiste que os tubarões morreram devido “a um fungo, latente no organismo dos tubarões e que se espalha quando estão num estado mais fragilizado” e que, mesmo em liberdade, este fungo costuma ser fatal na maior parte destes espécimes.

Os responsáveis pelo aquário estão a investigar as causas para estas mortes prematuras (segundo cientistas, esta espécie pode viver até 20 ou 30 anos).

Vallete defendeu a sua coleção de tubarões martelo afirmando que esta é vital para a proteção da espécie que está em vias de extinção: “Todos os anos cerca de 100 milhões de tubarões são mortos por causa das suas barbatanas, que são uma iguaria muito procurada na Ásia.”

O tubarão-martelo é um dos animais mais complexos de manter em cativeiro e a associação protetora de animais Trente Millions d’Amis acusa o Nausicaá de “sacrificar vidas animais para o entretenimento do público", mas o diretor do aquário diz que, para além da proteção, este cativeiro serve para “investigadores observarem o seu comportamento.”

“Se quisermos conhecer melhor esta espécie, temos que os observar 24 horas por dia. Não o podemos fazer no oceano.”

Em comunicado o aquário disse ainda que “a presença dos tubarões martelos no Nausicaá tinha como intenção dar a conhecer aos seus visitantes a beleza e fragilidade deste animal e para dar a conhecer e observar o comportamento dos animais de forma a aprender a protegê-lo no seu habitat natural.”