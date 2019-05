Público de “Vingadores: Endgame” na Califórnia pode ter sido infetado com sarampo

Os responsáveis pela saúde pública californianos estão a alertar as pessoas que estiveram presentes num cinema em Orange County a ver o “Vingadores: Endgame” porque podem ter sido expostas a sarampo. A paciente, com cerca de 20 anos, vive em Placentia e tinha acabado de regressar de uma viagem ao Vietname, num local onde tinha havido um surto de sarampo, segundo vários meios de comunicação americanos. Quando entrou no cinema, a mulher não estava ciente da infeção. No dia seguinte, foi internada e, atualmente, encontra-se em "isolamento voluntário.”

A mulher assistiu, na última quinta feira (25 de abril), à estreia do blockbuster na sessão da meia noite e permaneceu no cinema entre as 11 da noite e as 4 da manhã.

Dado o caráter altamente contagioso da doença, todas as pessoas que estiveram presentes no edifício podem ter sido expostas ao sarampo e não só quem esteve na mesma sala do que a espectadora infetada.

Este é o primeiro caso de sarampo registado em Orange County este ano, contudo, surge num contexto em que os Estados Unidos estão a sofrer o maior número de casos de sarampo em mais de duas décadas.

O sarampo é uma das infeções virais mais contagiosas, transmitindo-se de pessoa a pessoa, por via aérea através de gotículas ou aerossóis de uma pessoa infetada que se encontram em suspensão no ar depois de terem sido expelidas pela tosse.