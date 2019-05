Há um jogo de telemóvel que deteta sinais de Alzheimer mais rápido do que qualquer laboratório

Criado pela Deutsche Telekom, a maior empresa de telecomunicações da Alemanha, em parceria com a University College London (UCL), a UEA, a Alzheimer's Research UK e a empresa de vídeo jogos Glitchers, o jogo Sea Hero Quest foi desenvolvido para ajudar os investigadores a compreender melhor como o cérebro funciona em relação à navegação espacial, e assim, a compreender também melhor a demência.

Os dados compilados foram publicados esta semana na Proceedings of the National Academy of Sciences.

O estudo, desenvolvido na Universidade de East Anglia (UEA), pretende identificar precocemente a doença, de forma a conseguir tratá-la antes de existirem demasiados danos no cérebro.

“Pesquisas mostram-nos que as alterações no cérebro associadas á doença de Alzheimer ocorrem décadas antes de sintomas como a perda de memória começarem a aparecer”, explica Gillian Coughlan um dos investigadores do jogo em comunicado: “De forma a que os tratamentos do Alzheimer sejam mais eficazes no futuro, os pacientes tem que ser tratados nos primeiros estágios da doença, antes que o cérebro sofra demasiados danos.”

Neste jogo, o utilizar navega um barco virtual. No início de cada nível é apresentado um mapa, que deve ser memorizado. Depois, é preciso seguir as indicações de forma a atingir os objetivos estabelecidos e a aplicação vai registando os dados da eficiência dos jogadores.

Através da análise destes dados é possível detetar sinais de demência antes do surgimento de qualquer tipo de sinal clínico.

Segundo os cientistas, dois minutos de jogo geram o mesmo tipo de informação que demorava 5 horas a recolher num laboratório. Desde que o jogo foi lançado, já foi jogado por mais de 4 milhões de pessoas em todo o mundo num total de horas que equivale a 117 anos, o que, por seu lado, representa uma investigação de Alzheimer de 17600 anos.