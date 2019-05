Tem um 'crush' secreto por um amigo? O Facebook propõe-se contar-lhe se for recíproco, mas as dúvidas são muitas

O Facebook anunciou que irá ter uma nova funcionalidade chamada Secret Crush (um "fraquinho" ou uma paixoneta secretos), uma extensão do Facebook Dating, a secção de encontros da rede social.

Com o Secret Crush, é possível selecionar até 9 amigos diferentes, nos quais se tenha interesse. Se o amigo também tiver aderido ao Facebook Dating, essa pessoa irá ser notificada com uma mensagem a dizer que alguém tem interesse nela, mas sem revelar a identidade. A identidade só é revelada se o amigo adicionado à lista secreta também o tiver, por sua vez, na sua lista. Nesse caso, ambos são notificados a avisar que há uma correspondência.

Sabe-se também que o Secret Crush apenas permitirá que se troque uma pessoa da lista por dia. Assim, é impossível uma pessoa estar constantemente a notificar a pessoa em quem está interessado. Além disso, esta regra também serve para evitar que os seus utilizadores estejam sempre a trocar as pessoas da lista para tentar descobrir quem é que tem interesse nelas mais rapidamente.

Algumas pessoas mostraram-se céticas em relação a esta nova funcionalidade e a possibilidade bullying não tardou a ser comentada online. "Imaginem uma comédia romântica onde a protagonista se sente desesperada depois de o rapaz popular da escola ter mostrado interesse nela, mas apenas para a embaraçar e gozar com ela", lê-se num artigo de opinião do Mashable. "Se alguém selecionou alguém para a sua lista de uma forma sincera, no entanto, a outra apenas a selecionou para gozar com ela, como é que isto não pode ser visto como uma ferramenta de incentivo ao bullying?"

Para já, esta funcionalidade ainda não está disponível em Portugal e ainda não tem data prevista de lançamento.

