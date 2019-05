São assim o nascer e o pôr do sol em Marte

A NASA divulgou duas versões das imagens captadas pelo braço robótico da sonda Insight: o nascer e o pôr do Sol no Planeta Vermelho como realmente são e a versão corrigida para mostrar como um humano veria esses momentos se lá estivesse

As imagens deslumbrantes mostram o Sol a nascer e a pôr-se em Marte às 5h30 e 16h30 respetivamente.

A estrela parece bem mais pequena do que vista da Terra uma vez que Marte está mais distante do que o nosso planeta, o que faz com o Sol seja observado com cerca de dois terços do tamanho.

As imagens, captadas nos dias 24 e 25 de abril, foram divulgadas em duas versões: raw e com correção de cor, sendo que esta última é que mostra com maior correção o que olho humano veria.