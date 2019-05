Como uma piada feita por um banco gerou uma onda de revolta nas redes sociais

O banco norte americano Chase foi alvo de controvérsia no Twitter depois de ter tentado fazer uma piada sobre os hábitos de consumo dos clientes.

No tweet, era imaginada uma conversa entre uma conta bancária da Chase e um consumidor que se questionava porque é que tinha tão pouco dinheiro na conta.

O banco deixou vários conselhos como comer em casa em vez de ir a um restaurante, beber café em casa e andar a pé em vez de utilizar táxi. O tweet terminava com a hashtag “Monday Motivation” - Motivação de Segunda Feira.

Se a ideia era ter graça, as reações a este tweet foram, na sua grande maioria, negativas, com muitos a acusarem o banco de fazer pouco das pessoas com dificuldades financeiras.

O banco, entretanto, apagou o controverso tweet e escreveu um pedido de desculpas.

No entanto, isto não foi suficiente para acalmar a indignação e até políticos deixaram a sua opinião sobre o assunto, como a Senadora Elizabeth Warren, candidata às presidenciais de 2020, que, recriou o tweet polémico para recordar que os contribuintes pagaram um resgate de 25 mil milhões de dólares e a apontar este facto como a razão para a falta de dinheiro.