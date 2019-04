Terceiro episódio da última temporada de Game of Thrones é o episódio mais tweetado de sempre

Mais de 7.8 milhões de utilizadores tweetaram sobre o terceiro episódio da oitava temporada de A Guerra dos Tronos, Noite Longa (The Long Night), o que representa um recorde para episódios televisivos com guião.

É mais que evidente nas redes sociais o entusiasmo dos fãs com esta nova e ultima temporada, sendo que o segundo episódio mais tweetado de sempre, com mais de 5 milhões de tweets, é também um episódio da série, Winterfell, o primeiro da presente temporada.

A Noite Longa, que teve uma hora e 22 minutos de duração, esteve repleta de cenas de ação, mas o que mais captou a atenção dos utilizadores do Twitter foram as personagens envolvidas no grande clímax do episódio, Arya e o vilão Night King (o Rei da Noite), respetivamente, as duas personagens mais tweetadas durante a noite.

Maisie Williams, atriz que interpreta Arya Stark, confessou à Entertainment Weekly que estava à espera que “toda a gente fosse odiar e achar que a Arya não merecia esse momento”.

“O mais complicado numa série é quando constróis um vilão invencível e depois acabas por matá-lo. Tem que ser feito de uma maneira bastante inteligente se não as pessoas vão pensar ‘ele não devia ser assim tão poderoso para uma rapariga de 45 kg chegar lá e esfaqueá-lo.’ Tem que ser feito de uma maneira cool.”

A personagem de Arya sofreu bastantes reveses durante a série e só agora é que Maisie compreendeu que todas as inesperadas aventuras da personagem que interpreta a conduziram ao golpe que terminou a guerra de Winterfell e que matou o Deus da Morte.

“Tudo se resume a este momento em particular”, disse. “É bastante inesperado, mas é isso que esta série faz.”

O último episódio da série irá para o ar no dia 19 de maio.