Número de utilizadores do Facebook mortos pode ultrapassar o dos vivos dentro de 50 anos e isso levanta vários problemas

Um estudo da Universidade de Oxford alerta para a possibilidade de o número de mortos no Facebook ultrapassar os vivos até 2070, mesmo que o crescimento da rede social tivesse parado por completo no ano passado. Mas a continuar a crescer ao ritmo atual, em 2100 já podem ser 4,9 mil milhões as contas de utilizadores mortos.

Carl Öhman, um dos autores da investigação , disse, em comunicado que as estatísticas apuradas “levantam novas e difíceis perguntas” relativamente a quem pertencem os direitos das informações na conta de um utilizador após a morte. Carl expressa ainda que é importante averiguar a “melhor maneira de gerir a informação de acordo com os interesses de familiares e amigos”, e como ela poderá ser “utilizada por futuros historiadores para que entendam o passado.”

“A gestão do nosso “cadáver digital” vai, eventualmente, afetar todos aqueles que utilizam as redes sociais, uma vez que todos nós iremos um dia partir, e deixar a nossa informação para trás. Mas o total de perfis de falecidos faz também parte de algo maior do que um conjunto de perfis. É, ou pelo menos tornar-se-á, parte do património digital global,” acrescenta.

“Nunca antes na História tão vasta quantidade de arquivo sobre o comportamento humano e cultura esteve reunido num único lugar,” disse David Watson, o outro autor do estudo. “Controlar este arquivo vai, de certa maneira, ser como controlar a nossa História,“ afirma.

No Centro de Ajuda do Facebook a plataforma explica o que acontece à nossa conta depois de morrermos. O utilizador deve escolher previamente se pretende nomear um “contacto legado” ou optar pela eliminação permanente da conta. Sendo que, caso não opte por nenhuma das duas antes da sua morte, o seu perfil será automaticamente transformado numa “conta memorial” assim que o site tiver conhecimento do falecimento.

A chamadas “contas memoriais” são contas em memória do falecido, “lugares onde a família e os amigos podem reunir-se e partilhar memórias”. Neste caso, o conteúdo partilhado pela pessoa permanece visível e ninguém poderá voltar a entrar na conta ou alterar nada do que foi partilhado. Para que a conta possa ser identificada em quanto “memorial”, a plataforma acrescentará também a expressão “em memória” junto ao nome do perfil.

Caso tenha escollha um contacto legado, a pessoa eleita poderá ser ela a criar e gerir a sua “conta memorial”. Contudo, terá várias limitações, poderá, por exemplo, aceitar pedidos de amizade ou até negar o acesso a determinados perfis, marcar uma publicação em homenagem e fazer alterações na foto de perfil e de capa, contudo, não lhe será permitido alterar nada previamente publicado ou informações já partilhadas.

Elaine Kasket, psicóloga e autora do livro All the Ghosts in the Machine: Illusions of Immortality in the Digital Age (Todos os Fantasmas da Máquina: Ilusões de Imortalidade na Era Digital), revelou ao The Observer que quando a famílias tentam contactar o Facebook relativamente às informações partilhadas pela falecido, a resposta que obtêm “é algo parecido com: Adorávamos ajudar mas não conseguimos.”. Segundo a psicóloga, a justificação dada é a proteção da privacidade do falecido.

O estudo chama ainda a atenção para os riscos éticos e políticos de deixar as nossas informações entregues a uma empresa com fins meramente comerciais. Contudo, um porta-voz do Facebook afirmou que a empresa não concorda com os resultados do estudo uma vez que têm “um profundo respeito pela sua posição singular na vida das pessoas” e afirma que levam a muito sério a sua “posição na conversação para construir um legado na era digital.”