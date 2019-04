Amazon obriga condutores a tirar selfies para combater fraudes

De forma a proteger os seus clientes de possíveis fraudes, a Amazon está a obrigar os seus entregadores a tirarem selfies para confirmarem a sua identidade através de um software de reconhecimento facial.

Através desta ação, a Amazon espera conseguir detetar rapidamente qualquer pessoa que não esteja autorizada a fazer entregas, nomeadamente, criminosos que possam estar a usar esta aplicação para chegar à morada dos clientes da empresa.

No passado, a Amazon já tinha tido problemas com condutores que roubavam as entregas e espera que esta regra possa impedir futuros roubos.

A exigência das selfies é apenas aplicada aos condutores da Amazon Flex, trabalhadores independentes que utilizam os seus próprios meios de transporte para entregar as encomendas. Na prática, os condutores recebem uma notificação na aplicação da Amazon Flex que diz “Para continuar a entrega, por favor verifique a sua identidade com uma selfie. Não tire selfies enquanto conduz. Esta foto não vai ser mostrada aos consumidores.”

A Uber implementou uma estratégia semelhante, pedindo aos condutores que tirassem selfies antes de aceitarem viagens.

“Isto previne fraudes e protege as contas dos condutores de serem comprometidas”, disse Joe Sullivan, ex chefe de ciber-segurança da Uber, num post em 2016. “Também protege os condutores ao construir uma nova camada de responsabilidade na aplicação que assegura que é a pessoa correta que se está a sentar atrás do volante.”

No entanto, esta tecnologia de reconhecimento facial ainda não está suficientemente apurada, sendo que investigadores descobriram que uma em cada três vezes que mulheres negras se tentam identificar, a aplicação comete um erro.

